I dieci allenatori meglio vestiti d’Europa: Palladino orgoglio del made in Italy (So Foot)

Stranamente non ci sono allenatori del Napoli, nella lista. Immancabili Xabi Alonso, Fonseca “con la coppola da mafioso” e Thiago Motta

Non è solo “il mio gioco”. E’ che l’allenatore moderno di successo deve avere anche il look giusto, da sfoggiare in panchina mentre pensoso muove la squadra col joystick o semplicemente prende appunti. E allora So Foot, rivista francese molto attenta all’economia della moda sportiva, ci regala una bella lista dei dieci allenatori meglio vestiti in Europa di questa stagione. Il vanto italiano è Raffaele Palladino. E no: non ci sono allenatori del Napoli…

Ovviamente in cima alla lista c’è Xabi Alonso. E figurarsi. “Quest’uomo ha qualche difetto?”, si chiede So Foot. “E’ senza dubbio uno degli allenatori più di classe del momento”. Poi “come non citare lo zio Jürgen Klopp. Lungi dall’essere un fan dei tailleur o di altri abiti eleganti, il tedesco è sempre rimasto fedele al suo parka e al suo famoso berretto”.

“Tra gli allenatori che hanno avuto una buona popolarità ultimamente troviamo ovviamente Rúben Amorim. Come i suoi giocatori in campo, il tecnico indossa regolarmente tute Nike complete”. Dalla Serie A arriva Thiago Motta, che con il look “si trova a suo agio su tutti i terreni”.

“A 38 anni Matthias Jaissle ha già vinto due titoli austriaci sulla panchina del Salisburgo. Ma soprattutto l’ormai allenatore dell’Al Ahli si è distinto per i suoi outfit sempre ben abbinati. Il dolcevita nero sotto la giacca a tre quarti è ovviamente un grande sì”.

Dalla Ligue 1 ecco “Paulo Fonseca. È anche uno dei rari allenatori a indossare di tanto in tanto una coppola a bordo campo. Un vero look da mafioso”. Dal Belgio invece Domenico Tedesco che “fa anche del suo punto d’onore vestirsi bene durante le partite del Belgio. Eccone uno che almeno ha il merito di rischiare e di non vestirsi sempre di nero”.

“Autore di una stagione straordinaria alla guida del Girona nella Liga, Míchel è a suo agio con un abbigliamento classico ma efficace”. Invece Francesco Farioli, “è sicuramente alla pari con Paulo Fonseca per essere l’allenatore più stiloso della Ligue 1. Un altro tifoso del tutto nero”.

Made in Naples infine “Raffaele Palladino, eleganza italiana episodio 39875″.

ilnapolista © riproduzione riservata