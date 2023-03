Rrahmani-Napoli, non c’è l’accordo per il rinnovo (CorSport)

La trattativa continua ma senza sbocchi. Non ci sono riunioni all’orizzonte. L’intenzione è di continuare insieme ma non si è trovata la quadra

Il Napoli lavora già ai rinnovi dei suoi calciatori per inaugurare il nuovo ciclo quinquennale di De Laurentiis. Il presidente, a fine stagione, proporrà il prolungamento a Osimhen e Kvara, per provare a difenderli dall’assalto delle big d’Europa. Il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe invece riguardare Juan Jesus, il cui accordo per il prolungamento sembra essere ad un passo dalla dirittura di arrivo. Ma non mancano i casi spinosi. Non solo Zielinski e Lozano, la cui trattativa sembra totalmente ferma, ma anche Rrahmani. Il difensore continua a dialogare con il club, scrive il Corriere dello Sport, ma ancora non è riuscito a trovare un accordo per la permanenza in azzurro. Al momento non ci sono nuovi appuntamenti in programma.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Continua senza sbocchi, invece, il dialogo con Rrahmani, titolare di un contratto in scadenza nel 2024”

“Ancora in ballo la trattativa con Rrahmani: l’intenzione reciproca è di continuare insieme, altroché, ma il dialogo non ha mai prodotto un accordo. Nuove riunioni all’orizzonte: l’obiettivo è prolungare per un po’ di anni”.

Qualche settimana fa, Rrahmani elogiava il lavoro di Spalletti, soprattutto per la cura della fase difensiva. In un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, il difensore azzurro ha dichiarato:

«Abbiamo fatto gol in tutte le partite, solo con la Fiorentina e con l’Inter non ci siamo riusciti. E’ molto più facile quando abbiamo giocatori che tengono bene la palla in momenti difficili, quando siamo sotto pressione riescono sempre ad uscire con una bella giocata ed è più facile per noi. Ci piace essere più vicini possibile alla porta avversaria, ma molto dipende anche dagli avversari. Non sappiamo come giocheranno contro di noi le altre squadre, ma se noi gestiamo bene la palla le altre squadre si abbassano. Il merito è tutto di Spalletti. Ha una filosofia di gioco che stiamo seguendo, non c’è dubbio sul fatto che sia tutto merito suo. Ci dice di essere tranquilli, di pensare partita dopo partita. Anche lui dice che è ancora molto presto, siamo solo a metà strada».

