Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare andata e ritorno in Champions

Con i due gol di questa sera Victor conquista un nuovo record personale in Champions

Dopo il 2 a 0 rifilato ai tedeschi nella gara di andata, il Napoli sta battendo l’Enitracht anche al Maradona grazie a due gol di Victor Osimhen.

Prima al 47′ Lobotka dà palla con l’esterno a Politano sulla destra. Spiovente morbido, Osimhen prende l’ascensore e incorna sul palo lontano, senza dare scampo a Trapp. Poi il Napoli raddoppia al 53′ dopo un’azione straordinaria. Kvaratskhelia scucchiaia in area per Politano, che premia la sovrapposizione di Di Lorenzo: cross basso perfetto, Osimhen sul secondo palo deve solo spingere in fondo al sacco.

Con questi due gol Victor Osimhen è il primo giocatore del Napoli a segnare in entrambe le gare di una fase a eliminazione diretta di Coppa dei Campioni