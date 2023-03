Lo sfogo di Conte come quello di Trapattoni al Bayern (Sueddeutsche)

Nel lanciare la tirata furibonda contro giocatori e club è sembrato divertirsi, “la vena del collo gli è scoppiata”. Probabilmente lascerà gli Spurs come fece Trap col Bayern

La Sueddeutsche scrive di Antonio Conte.

“Quando lascerà il Tottenham, tra qualche giorno, alla fine della stagione o, contrariamente alle aspettative, in un lontano futuro, avrà già dato al suo club un momento memorabile. Non il primo campionato di Premier League o qualsiasi altro trofeo per il Tottenham senza titolo da 15 anni, ma un discorso di rabbia di poco meno di dieci minuti che sembrava abbastanza simile alla leggendaria tirata “ho finito” del suo connazionale italiano Giovanni Trapattoni“.

Già dieci giorni fa il quotidiano tedesco celebrò i 25 anni di “Strunz!”. Oggi ci ritorna, a proposito di Conte, che ha sfogato la sua rabbia contro la squadra e la dirigenza del club, sabato.

“In uno stile paragonabile a Trapattoni, sabato Conte ha sfogato la rabbia repressa, si è messo contro la sua squadra e la dirigenza del club”.

La Sueddeutsche definisce Antonio Conte come un “viziato dal successo” che “vuole sempre giocare per il titolo“, ma questo desiderio non si è avverato col Tottenham.

“Al contrario, Conte deve costantemente commentare risultati spiacevoli che graffiano il suo onore e ora la vena del collo gli è scoppiata”.

La Sueddeutsche racconta la conferenza di Conte, l’attacco ai giornalisti, quello ai giocatori. Scrive:

“Durante le sue feroci valutazioni, Conte ha iniziato improvvisamente a divertirsi a scegliere le parole. Non ha potuto fare a meno di ridere, era come se prendesse in giro i suoi giocatori e il suo club”.

Ha incolpato i giornalisti del fatto che il Tottenham “non ha mai vinto nulla” (tranne la Coppa di Lega 2008). Per lui la causa delle mancate vittorie sono i media inglesi che spesso “indebolirebbero” la posizione dell’allenatore, ma proteggerebbero “la dirigenza del club in qualsiasi momento“.

Cosa succede al Tottenham? Il club, come sempre, potrebbe “cambiare allenatore“, ha risposto “civettuolo” Conte con il suo distacco, aggiungendo che però questo “non cambierebbe” la situazione, “credetemi!”. Poi ha ringraziato i presenti e ha lasciato la sala stampa. La Sueddeutsche conclude:

“dopo il discorso di rabbia di Trapattoni, la sua collaborazione con il Bayern si è conclusa poco dopo, a fine stagione”.

