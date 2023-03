Lazio-Roma, allerta ultras: in arrivo gruppi serbi e polacchi gemellati con romanisti e laziali (Messaggero)

La tensione è alta: il livello di allarme per il derby è il 4, il massimo. Preoccupa anche Italia-Inghilterra al Maradona: sono attesi 2mila tifosi da Oltremanica

Un weekend di allerta massima sul fronte tifoserie. Oggi i tifosi del Napoli tornano alle trasferte dopo i due mesi di stop in conseguenza degli scontri in Autostrada A1 tra ultras della Roma e quelli del Napoli, lo scorso 8 gennaio e c’è anche in programma il derby tra Roma e Lazio. Una situazione che potrebbe diventare esplosiva, per cui il Viminale ha dichiarato allerta massima, in considerazione delle segnalazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive.

Sul fronte Torino-Napoli, sarà potenziato il controllo degli autogrill sull’Autostrada A1, poiché si temono nuovi scontri tra tifosi del Napoli e tifosi della Roma durante il viaggio dei supporters azzurri verso Torino. Ma a tenere altissima la tensione è anche il derby di Roma. Il timore è quello della presenza, all’Olimpico, di gruppi di ultras provenienti dall’estero gemellati con romanisti e laziali. Il Messaggero scrive:

“Negli ultimi anni questa partita non ha causato eccessivi problemi di ordine pubblico, ma questa volta vi sono elementi di preoccupazione: si temono infiltrazioni esterne, sono stati notati i polacchi del Wisla Cracovia, dati come vicini ai laziali, d’altra parte questo perverso gioco delle alleanze tra tifoserie è un frutto avvelenato già visto a Napoli, quando nel corso delle devastazioni gli ultrà dell’Eintracht erano affiancati dagli atalantini; alcuni recenti episodi, come il furto dello striscione dei Fedayn (storico gruppo organizzato romanista) da parte dei serbi della Stella Rossa, mostrano che la tensione è alta. Un dato per tutti: il livello di allarme per il derby è il 4, il massimo”. E l’allerta continuerà anche per la partita della Nazionale italiana in programma giovedì a Napoli. “L’allerta calcio – inevitabile dopo i fatti dell’8 gennaio tra romanisti e napoletani e la guerriglia provocata a Napoli dai tifosi dell’Eintracht il 15 marzo – avrà un seguito giovedì. Di nuovo al Diego Maradona di Napoli si giocherà Italia-Inghilterra, partita di qualificazione per Euro 2024: attesi in 2.000 da Oltremanica”. Ne scrive anche il Corriere dello Sport. “Dei duemila tifosi inglesi attesi qualcuno avrà scelto di anticipare il viaggio (per esempio gli ultrà del West Ham

hanno rapporti consolidati con quelli della Lazio). Sotto questo aspetto sono attese presenze da Sofi a (Levski), Madrid (Real) e Cracovia (Wisla), sempre legate al mondo biancoceleste, mentre per sostenere la sponda giallorossa arriveranno da Zagabria (Dinamo), Atene (Panathinaikos) e ancora Madrid (ma sponda Atletico). Da ieri sono giunte segnalazioni su una presenza serba che dentro questa cornice (ricordiamo lo sgarbo degli ultrà della Stella Rossa verso il gruppo storico romanista dei Fedayn con il furto dello striscione e l’aggressione in zona piazza Mancini) può rendere il clima ancora più incandescente. Serbi e polacchi insieme, mettono pensiero”.

ilnapolista © riproduzione riservata