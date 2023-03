Guti invita Kvaratskhelia a Madrid: «Se vieni al Real, ti regalo la mia maglietta»

A El Chiringuito: «Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Gli manderò una mia maglia autografata»

A El Chiringuito, programma tv spagnolo (in particolare di Madrid), è intervenuto Guti, ex stella del Real, celebre per i suoi assist con il tacco. Un gesto tecnico che Kvaratskhelia ha compiuto durante la partita di andata degli ottavi di Champions contro l’Eintracht. Il tacco di Kvara ha poi propiziato il gol di Di Lorenzo che ha fissato il punteggio sul 2-0.

Il georgiano alla sua prima stagione in A sta impressionando l’Europa con assist, gol e giocate. Con Osimhen forma una delle coppie d’attacco più devastanti d’Europa.

Dopo l’Eintracht, Kvara aveva confessato:

«Amo il calcio grazie a Guti, giocava nel Real Madrid e quando ero piccolo le sue magliette non si vendevano in Georgia, erano introvabili. Quindi ho comprato una magliettina bianca e gli ho scritto il suo 14».

Guti quando ha saputo della storia di Kvara ha promesso al georgiano la sua maglietta, ma ad una condizione:

«Se vieni al Real ti regalo la mia maglietta».

E ha poi continuato:

«Spero un giorno possa venire al Real. Non sapevo di essere il suo idolo e se è servito per vederlo giocare così ne è valsa la pena. Cosa gli posso dire? Magari gli posso mandare una mia maglia autografata, così non deve scriverci più lui il numero 14 che indossavo».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da El Chiringuito de Jugones (@elchiringuitotv)

ilnapolista © riproduzione riservata