Dal testamento di Pelè spunta una figlia non (ancora) riconosciuta

L’avvocato della vedova di Pelé ha rivelato all’agenzia AFP i dettagli del testamento della leggenda brasiliana. La sua terza e ultima moglie, Marcia Cibele Aoki, dovrebbe ereditare il 30% dei suoi beni, compresa la casa in cui vivevano a Guaruja, e un resort a San Paolo.Il suo avvocato, Luiz Kignel, ha aggiunto che l’importo totale del patrimonio non è ancora noto: Pelè possedeva anche altri immobili e un band a suo nome. L’inventario completo non è ancora stato effettuato.Me l’avvocato ha anche accennato alla, nello stesso testamento: “Ha indicato la possibilità dell’esistenza di un’altra figlia, il cui riconoscimento dipenderà da un test del dna che non si è potuto fare a causa della pandemia e del suo stato di salute”.Secondo l’avvocato si tratta di una donna brasiliana che avrebbe intrapreso un’azione legale per vedersi riconosciuta la paternità. Nel settembre 2022, il tribunale di San Paolo ha ordinato a Pelé di sottoporsi a un test del dna. Se questa donna fosse davvero la figlia sarebbe il suo ottavo figlio e avrebbe diritto a una parte del restante 70% del patrimonio, riservato alla prole.Sposato per la prima volta nel 1966, Pelé aveva avuto tre figli ufficiali, una figlia da una relazione extraconiugale nel 1968 che non riconosciuto fino al 2002. Si è poi sposato una seconda volta nel 1994 e ha avuto due gemelli.