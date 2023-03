Bayern Monaco, striscione in curva: “Piantedosi uomo di merda”

Lo striscione apparso nella curva durante l’incontro con il Psg è riferito al divieto imposto ai tifosi dell’Eintracht che non potranno esserci contro il Napoli

Nella curva del Bayern Monaco, nel corso della partita di Champions contro il Psg, è apparso uno striscione contro il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’attacco è riferibile al divieto di trasferta per i tifosi dell’Eintracht deciso dal Viminale in occasione della sfida contro il Napoli di mercoledì 15 marzo.

“No ai divieti dei tifosi! Piantedosi uomo di merda”

La motivazione sarebbe quella di impedire scontri tra le tifoserie considerando la partita una gara ad alto rischio sotto questo pinto di vista, ma in Germania il divieto non è stato visto di buon occhio, considerando che La Faz oggi ha scritto “non ci vuole molta fantasia per dire che i ministeri dell’Interno hanno una certa vicinanza a importanti società calcistiche del loro Paese. Non sarebbe la prima volta che gli interessi politici vengono preferiti alla concorrenza leale”.

Eine Nachricht der Münchner Südkurve an Italiens Innenminister, der Frankfurts Fans nicht nach Neapel lässt. #FCBPSG @spox pic.twitter.com/DzcDsvozIj — Nino Duit (@just_Duit_) March 8, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata