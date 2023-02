Superlega, la Corte europea darà ragione alla Uefa: lo dicono due ex giudici

Ian Forrester e José Luís Da Cruz Vilaça: «Non c’è alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione riconosciuta dal tribunale»

As riporta le parole di due ex giudici della Corte di Giustizia europea sul caso della Superlega.

I pareri dello scozzese Ian Forrester e del portoghese José Luís Da Cruz Vilaça, i due ex giudici, sono uguali. La Corte si pronuncerà in favore dell’Uefa, già espresso dall’Avvocatura generale. Arrivano brutti segnali quindi per Juve, Barça e Real.

I pareri si basano su quanto ascoltato durante la Conferenza sugli aspetti giuridici ed economici dell’organizzazione del calcio in Europa, tenutosi a Lussemburgo. In quell’occasione è stato analizzato il caso della Superlega.

Da Cruz Vilaça ha dichiarato:

«Non c’è assolutamente alcun motivo per ritenere che le regole Uefa non rientrino nell’ambito della libertà di organizzazione di cui godono le associazioni sportive e riconosciuta dal tribunale».

Gli fa eco il collega Forrester:

«L’avvocato generale Athanasios Rantos ha espresso un’opinione abbastanza forte e fermamente a favore della Uefa e del modello sportivo europeo».

La sentenza della Corte è attesa per la primavera ma stando al clima d’opinione che si sta creando negli ambienti calcistici ed extra calcistici il destino della Superlega sembra segnato.

Al momento a nulla servono le aperture di personaggi come Ten Hag che aveva espresso curiosità nei confronti del torneo:

«Sono consapevole della dinamica di ciò che sta accadendo nelle federazioni, ma anche se vedo che stanno arrivando nuove idee, devo dargli un’occhiata e mi farò un’opinione. Non conosco ogni dettaglio della nuova proposta, anche perché non ho avuto il tempo di leggerla viste le tante partite che stiamo giocando in questo periodo. Su nuove competizioni europee sarà la società a decidere. Ci saranno sempre iniziative per rendere il calcio migliore. La gente vuole sempre costruire meglio, il che è una buona cosa, perché se è a favore del calcio è sempre buona».

Anche Kross, centrocampista del Real Madrid, in un podcast si era definito favorevole alla competizione creata dal proprio presidente, Florentino Perez.

