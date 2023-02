Ten Hag sulla Super Lega: «Se è a favore del calcio è buona»

In conferenza: «Su nuove competizioni europee decide la società. Penso che la struttura attuale sia buona, ci saranno sempre iniziative per rendere il calcio migliore»

Erik Ten Hag, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita contro il Leeds per la 23° giornata di Premier League del tema della Superlega.

Mentre la proprietà del club è impegnata nelle trattative per la cessione del Manchester, l’allenatore si è intrattenuto con i giornalisti sulla nuova Superlega avanzando un’opinione in dissonanza con il resto del movimento calcistico:

«Sono consapevole della dinamica di ciò che sta accadendo nelle federazioni, ma anche se vedo che stanno arrivando con nuove idee, devo dargli un’occhiata e mi farò un’opinione. Non conosco ogni dettaglio della nuova proposta, anche perché non ho avuto il tempo di leggerla viste le tante partite che stiamo giocando in questo periodo».

Sul tema Ten Hag ha continuato dichiarando:

«Sono sicuro che altre persone del club stanno visionando il tutto e mi informeranno a tempo debito e qualora prenderanno una decisione. Su nuove competizioni europee sarà la società a decidere. Penso che la struttura attuale sia buona, ma ci saranno sempre iniziative per rendere il calcio migliore. La gente vuole sempre costruire meglio, il che è una buona cosa, perché se è a favore del calcio è sempre buona».

Recentemente la società che si occupa della creazione della Super Lega ha pubblicato attraverso il ceo Reichart un decalogo, una sorta di lista di regole base su cui fondare il nuovo torneo. Il commento di Mario Piccirillo.

In sintesi, la Super Lega si apre a un campionato basato non su un presunto diritto di partecipazione, bensì aperto anche a 60 squadre europeo; un rigore finanziario più severo e stringente e nessun accordo di sponsorizzazione gonfiato. Anche qui i commenti caustici della stampa inglese fioccano.

Uno dei primi a rimanere fermo oppositore della Super Lega è stato Javier Tebas, presidente della Liga spagnola che ha ironizzato sulla “nuova” Super Lega definendola come il lupo di Cappuccetto Rosso che si traveste da nonnina.

