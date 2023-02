Mentre Nagelsmann lancia una frecciatina, Neuer rischia una multa di 1,6 milioni

L’allenatore: «Più grande è il club, più squali ti nuotano intorno, e non è male se sei un po’ in mezzo allo sciame e ci sono alcuni pesci palla all’esterno…»

Dalla Bild arriva l’indiscrezione sulla possibile punizione di Neuer dopo le dichiarazioni rilasciata al The Athletic e la polemica con i dirigenti del Bayern Monaco e con l’allenatore Nagelsmann.

La lotta di potere interna ai bavaresi ancora non si placa. Nagelsmann non ha voluto affrontare il tema in conferenza stampa ma si è difeso dall’accusa di aver favorito il nuovo allenatore dei portiere, Michael Rechner, suo amico dai tempi dell’Hoffenheim.

L’allenatore del Bayern Monaco ha dichiarato:

«Conosco Michael dai tempi dell’Hoffenheim. Ho già letto «Nagelsmann sta prendendo il suo amico», non è il mio amico, secondo me è la soluzione migliore dopo che abbiamo deciso di fare questo passo con Toni Tapalovic».

Continuando:

«Cerco di prendere decisioni nell’interesse del club e non per pensieri di amicizia. È un eccezionale allenatore dei portieri, molto innovativo, che ha un buon occhio per il talento, che è anche un bravo ragazzo, ovviamente. Anche questo è importante per una squadra di allenatori, ed è sempre bello quando hai già lavorato con qualcuno».

Nagelsmann fa solo un piccolo riferimento al difficile mondo del Bayern:

«Più grande è il club, più squali ti nuotano intorno, e non è male se sei un po’ in mezzo allo sciame e ci sono alcuni pesci palla all’esterno…»

E all’esterno in questo momento c’è Neuer che rischia una multa di oltre 1,6 milioni di euro. Lo scrive sempre la Bild:

“Per un’intervista che anche l’allora capitano Philipp Lahm ha rilasciato nel 2010 alla “Süddeutsche Zeitung”, ha dovuto pagare una multa di 50.000 euro. Come riporta il “Bayern Insider”, la penalità contrattuale di Lahm era basata su una clausola standard nel contratto del giocatore. Di conseguenza, si dice che il paragrafo 5 abbia stabilito che il club potrebbe imporre multe fino a 25.000 euro se il giocatore ha violato gli obblighi contrattuali. Le multe dovrebbero ora essere regolate in modo diverso nei nuovi contratti dei giocatori. Nella “Parte G” va detto in caso di sanzioni contrattuali che l’FC Bayern può determinare multe fino a un salario mensile lordo. Con lo stipendio annuo stimato di Manuel Neuer di oltre 20 milioni di euro, nel caso del portiere sarebbe di circa 1,6 milioni di euro. La clausola si applica, tra l’altro, ai reati “dolosi” e “colpevoli”. È a discrezione dei dirigenti del Bayern se vogliono punire l’intervista di Neuer come “intenzionale” o il suo tour sciistico come “negligenza”.”

ilnapolista © riproduzione riservata