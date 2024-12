Real Madrid furioso contro gli arbitri: «Questo è lo sporco campionato di Negreira»

Rabbia Real dopo il 3-3 contro il Rayo Vallencano, l’arbitro ha negato due rigori al Real, uno solare a Vinicius: «Un arbitraggio disastroso»

“Il Real Madrid ha pareggiato a Vallecas, una partita che avrebbe potuto vincere se Martínez Munuera avesse concesso un rigore Güler al 42′ e quello a Vini Jr. al 75′“. Si apre così la cronaca dell’ultima partita del Real Madrid sul sito del club. Il pareggio per 3-3 in casa del Rayo Vallecano ha suscitato parecchi malumori nel Real. Anche Ancelotti, con la classe che lo contraddistingue, in conferenza ha detto senza mezzi termini:

«Il rigore mi è sembrato molto chiaro».

Anche l’allenatore avversario ha confermato la sensazione di Ancelotti: «Non mi piace mentire e penso che ci sia il rigore».

Il Real Madrid ancora contro gli arbitri: “Ecco cosa succede in questo sporco campionato di Negreira”

“Vini Jr. è stato chiaramente atterrato in area da Mumin, ma Martínez Munuera non ha assegnato un rigore, né c’è stata alcun richiamo da parte di González Fuertes, l’arbitro Var”.

La tv del Real è ben più dura. Lo scrive Marca:

“Il canale del club, Real Madrid Television, è tornato a denunciare l’arbitrato di Munuera Montero. «Un arbitraggio disastroso, ancora una volta, che non ha fischiato due rigori molto chiari. Il primo, una spinta a Güler e, il secondo, un calcio di Mumin a Vinicius che non è stato nemmeno segnalato al Var. Vinicius ha ricevuto dall’arbitro un cartellino giallo. Salterà la partita contro il Siviglia per somma di ammonizioni. C’è puzza di bruciato. È una tendenza arbitrale sempre nella stessa direzione. Ecco cosa succede in questo sporco campionato di Negreira»“.

Come ricorda Marca, “la scorsa stagione, il Real Madrid aveva già denunciato Martínez Munuera per non aver incluso nel rapporto alcuni insulti lanciati a Vinicius“.

