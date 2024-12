Osimhen, la clausola rescissoria è di 81 milioni da gennaio a luglio 2025, poi scenderà a 75 milioni (Schira)

Osimhen è tornato in gran forma al Galatasaray e nonostante l’infortunio che lo terrà fermo per alcune settimane, si fa un gran parlare di nuovo del suo futuro. Secondo gli esperti sono tante le destinazioni aperte per il fuoriclasse nigeriano del Napoli, anche se il direttore sportivo Manna ha chiaramente detto di non aver avuto nessuna proposta.

Repubblica oggi scriveva dello United pronto ad inserire nella trattativa per Victor Zirkzee o Rashford, ma SportMediaset parla invece della Juventus come pretendente.

“Inutile dire quanto sia grande la voglia di Giuntoli di portare alla Juventus il suo pupillo, Victor Osimhen, dall’esilio dorato in Turchia al Galatasaray, dove si è momentaneamente accasato in prestito dal Napoli. La concorrenza è alta e comprende due squadre, seriamente interessate al nigeriano, che sono anche tra le più ricche e prestigiose al mondo: Psg e Manchester United. Per loro, come per tutte le squadre non italiane, c’è una clausola da 75 milioni da versare al club azzurro. Per la Juventus ci sarebbe il problema di andare dal Napoli a conoscere il prezzo del cartellino che, di certo, non sarebbe a basso costo… In più c’è l’ostacolo di uno stipendio, pari a 12 milioni all’anno, che non è gestibile per una società che ha fatto della riduzione del monte ingaggi il suo cavallo di battaglia estivo”.

