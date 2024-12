Kvaratskhelia ha rinnovato: 6 milioni netti (bonus compresi) clausola da 80 milioni di euro

Da Sportmediaset. L’ufficialità a dicembre: De Laurentiis si sfrega le mani per l’enorme eventuale plusvalenza. Su di lui restano gli occhi di United e Psg

Khvicha Kvaratskhelia, secondo Sportmediaset, ha ultimato il suo rinnovo con il Napoli. La trattativa è stato un vero tormentone e in realtà già assomigliava a quella che ha portato allo stesso accordo Osimhen, che però rinnovò con la certezza di voler andar via. Kvaratskhelia non ha la stessa fermezza decisionale ma di certo prenderà comunque in considerazione eventuali offerte estive – lo farà anche il Napoli – per giocare la Champions e sentirsi in una squadra di livello più alto. O semplicemente per tastare i campi di Premier League. Su di lui non molla lo United, ricorda Mediaset. Uno United che avrebbe bisogno come il pane di un calciatore così creativo e atletico, nell’ottica di un cambiamento di rotta che non si vede dagli anni di Mourinho. Intanto, l’ufficialità del rinnovo del georgiano è attesa per la fine del 2024.

Kvaratskhelia, rinnovo da annunciare a fine dicembre

Di seguito quanto annunciato sul portale suddetto:

“Accordo trovato tra Napoli e Kvaratskhelia, club e attaccante avanti fino al 2029. Intesa con l’attaccante raggiunta la scorsa settimana a Roma a queste cifre: 6 milioni bonus compresi al calciatore, clausola da 80 milioni. Era questo il nodo più intricato da sciogliere, con il club che spingeva per alzarla a 100 milioni e l’entourage che voleva fissarla a 60 milioni. Dopo mesi di incontri e contatti con Jugeli, ecco dunque l’accordo definitivo per il rinnovo di contratto. Kvaratskhelia quadruplica il suo ingaggio e il Napoli chiude un tormentone molto complicato. L’annuncio del rinnovo è atteso alla fine di dicembre: al georgiano è ora corrisposto il giusto premio per il contributo offerto al Napoli. La società di De Laurentiis ora è ancora più padrona del cartellino del giocatore, garantendosi un’enorme plusvalenza in caso di cessione. Restano su di lui il Manchester United – che vorrebbe offrirgli 9 milioni di euro a stagione – e il Paris Saint Germain”.

