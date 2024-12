Dustin Brown: «Per andare in bagno mio padre mi dava una torcia, la carta igienica e un machete»

La Süddeutsche intervista l’ultimo profeta del serve and volley, che sta per smettere a 40 anni. Il tedesco-giamaicano rasta che ha battuto due volte Nadal, una a Wimbledon

Dustin Brown ha compiuto 40 anni da una settimana. Sta per smettere di giocare. E’ un mito del tennis fuori dagli schemi: tedesco, poi giamaicano, dinoccolato, di colore, rasta, ultimo profeta del serve and volley suicida. Uno nato in Germania e cresciuto sulle montagne della Giamaica. “Non ero tedesco in Germania. E in Giamaica ero il ragazzino tedesco”. Uno così. Nel 2016 è arrivato al 64esimo posto nella classifica mondiale. Ha battuto Nadal a Wimbledon e così entrato nella storia. La Süddeutsche Zeitung l’ha intervistato

“Sono in pace con me stesso, è una bella sensazione. L’Australian Open sarà il mio ultimo torneo. Non ho problemi a lasciarmi andare. Per me il cerchio si è già chiuso. Sono malinconico, ovviamente, ma anche grato di aver potuto vivere così tanti bei momenti. Mio padre era originario di Montego Bay. Veniva da Somerton, nel cuore delle montagne. Non si vede l’intera strada su Google Maps perché è troppo ricoperta di vegetazione. La prima volta che sono stato con mio padre, abbiamo vissuto senza elettricità né acqua per alcuni mesi. Era un mondo completamente diverso e in seguito mi ha aiutato a vedere le cose sotto una luce diversa. Questi anni mi hanno temprato. All’inizio non avevamo la televisione. Avevamo sempre cibo, ma poco. In Germania è stato difficile, soprattutto nei mesi freddi. In Germania avevo sperimentato il razzismo, anche a scuola. In Giamaica era diverso. Ho imparato il patois, il creolo giamaicano, nel cortile della scuola. Ricordo che quando ero inizialmente in montagna con mio padre, faceva buio presto. Se dovevo andare in bagno, mio padre mi dava una torcia, carta igienica e un machete. Tutto in casa era ricoperto di vegetazione. Dovevi liberarti la strada per andare in bagno nella giungla. Era buio, sentivi degli animali”.

Racconta che ha cominciato a giocare a Montego Bay: “Dopo la scuola frequentavo i campi e giocavo con persone molto più anziane. È come se andassi in un club di tennis in Germania, assistessi a una partita di doppio maschile over 40 e partecipassi a undici anni. Il mio allenamento nel tennis è stato così per anni. Mentre in Germania gli undicenni si allenavano davvero a tennis”.

In Giamaica ha conquistato il suo primo punto Atp, giocando i futures, nel 2002. Due anni dopo la famiglia ha comprato un camper per seguirlo in Europa. “Per molti anni ho incordato le racchette per altri giocatori nel camper. A cinque euro, ai tornei costava dieci, molti venivano da me. Durante un torneo l’incordatore ufficiale una volta affisse un cartello: ‘Per favore, vai da Dustin, sto giocando a golf!’. Ho preso in prestito dei soldi da mia nonna per comprare la macchina per incordare. È così che sono sopravvissuto per cinque anni in dieci metri quadrati. Il mio più grande amico, mio ​​Dio, è sempre stato il custode dei club… perché aveva il potere di darmi l’elettricità per il camper”.

“Ho sempre desiderato finire la mia carriera tennistica sotto la bandiera giamaicana. Dopo la morte di mio padre, per me è stato ancora più importante, quindi ho presentato domanda per cambiare nazione come professionista nel 2022. Sfortunatamente mio padre non visse abbastanza per vederlo, sarebbe stato felice. Amo entrambi i paesi”.

Stile di gioco: sempre a rete. “Ho capito presto che solo così avevo una possibilità. Questo è il mio stile. Ci sono centinaia di persone che riescono a colpire la palla da dietro meglio di me”. Diventa famoso quando batte Nadal al secondo turno di Wimbledon nel 2015. McEnroe parla del “più spettacolare ritorno del serve and volley degli ultimi anni”.

“Nadal l’ho battuto anche al torneo sull’erba di Halle nel 2014. Mai avuto problemi a stare sotto i riflettori. I miei genitori mi hanno sempre detto che le persone si incontrano due volte nella vita: durante la salita e durante la discesa. Assicurati di trattare le persone in modo sensato”.

“La mia carriera non è stata certamente quella che potresti trovare in un manuale di tennis”.

ilnapolista © riproduzione riservata