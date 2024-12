Il City pensa a Pogba, Guardiola è un suo ammiratore ma lui è restio a tornare in Inghilterra (The Indipendent)

La squalifica per doping è stata ridotta a 18 mesi, il francese potrà giocare di nuovo a marzo. Preferirebbe tornare in Serie A, oppure Liga o Bundes

Secondo quanto riporta The Indipendent, il Manchester City ha sondato la possibilità di ingaggiare Paul Pogba, ex centrocampista della Juventus. La sua squalifica per doping termina a marzo ma nei piani di Guardiola sarebbe un buon sostituto di Rodri. Il francese però non è sicuro di voler tornare in Inghilterra.

Pogba è restio a tornare a Manchester, sponda City

Scrive The Indipendent:

“Il Manchester City ha sondato Paul Pogba su un possibile trasferimento al suo ritorno al calcio a marzo. Si ritiene che il giocatore stesso sia riluttante a tornare a Manchester, tuttavia, a causa della sua esperienza lì con i rivali locali dello United. Di recente, Pogba ha visto la squalifica di quattro anni per alti livelli di testosterone ridotta a 18 mesi , il che significa che potrà giocare di nuovo a marzo“.

Pogba ha lasciato la Juventus a novembre, è quindi svincolato:

“Il mercato di gennaio è anche potenzialmente più complicato dall’incertezza sull’udienza della Premier League, conclusasi la scorsa settimana , e che dovrebbe avere un esito a febbraio. Il City insiste sulla propria innocenza ma, se dichiarato colpevole delle accuse più gravi, potrebbe affrontare la minaccia di espulsione o una detrazione di punti abbastanza alta da retrocedere il club. L’infortunio al legamento crociato di Rodri ha lasciato la squadra particolarmente esposta a centrocampo, motivo per cui Pogba rappresenta una potenziale soluzione. Guardiola è un ammiratore del francese. Nonostante le esperienze vissute dal giocatore a Manchester, è restio a tornarci e si dice che abbia delle riserve sul suo ritorno in Inghilterra. Preferirebbe Liga, Serie A o Bundesliga“.

