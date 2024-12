Abodi: «In tempi brevi il ritorno al ripristino della pubblicità del betting che sia anche educativa»

Ad Atreju: «C’è grande differenza tra scommesse sportive, poker online e bingo. Pirateria gestita da centrali internazionali della criminalità organizzata»

Il ministro dello sport Andrea Abodi è intervenuto ad Atreju, la convention politica organizzata da Fratelli d’Italia. Il ministro ha affrontato diversi temi: dal betting, agli stadi, fino alla pirateria.

Abodi: «C’è grande differenza tra scommesse sportive, poker online e bingo»

Sulle scommesse sportive, Abodi ha detto:

«Il presidente del Milan Scaroni ha fatto alcuni riferimenti a fenomeni reali, uno dei grandi nemici del nostro paese credo sia l’ipocrisia. Bisogna distinguere l’abilità dall’azzardo, c’è grande differenza tra scommesse sportive, poker online e bingo. La pubblicità distingue il legale dall’illegale e consente di lavorare sulla necessaria educazione ed è un primo segnale di europeizzarci. L’impegno è in tempo breve quello del ritorno al ripristino della pubblicità del betting che sia anche educativa».

Un modo, insomma, per invogliare a giocare senza sfociare nella ludopatia. Il controsenso è già abbastanza evidenti così.

«Sono dell’idea che alla catena del valore deve partecipare anche l’organizzatore dell’evento, non è possibile che non abbia benefici», ha aggiunto Abodi, che sulla pirateria ha sottolineato come «l’attività di contrasto sia fondamentale. Il Parlamento con il supporto del Governo, ha fatto una legge all’avanguardia, e questo è segno di maturità. I colleghi europei mi hanno chiesto di mettere a disposizione anche la relazione tecnica per mutuarla, ma la norma deve avere una applicazione complessiva».

«Pirateria gestita da centrali internazionali della criminalità organizzata»

«Non si tratta di qualche marachella di giovani che smanettano sul web ma ci sono centrali internazionali della criminalità organizzata che raccolgono volumi impressionanti di denaro, per reinvestirli in droga, in armi o altro, il contrasto va esattamente in questa direzione. Nei prossimi giorni, ho già parlato con Piantedosi e Nordio, la polizia postale e la GdF, lavoreremo per un protocollo per dare tempestività d’azione e anche visibilità a quello che stiamo facendo», ha aggiunto il ministro.

Infine, una battuta sul prelievo dalle scommesse: «Ci sarà certamente una percentuale di prelievo, da capire quanto sarà perché la finanziaria è in evoluzione, ma è significativo che ci sarà. E la finalizzazione terrà conto delle priorità sociali. Il fatto degli stadi è quasi indipendente rispetto a questa percentuale, c’è un gruppo di lavoro che sta lavorando sulla costituzione di un fondo equity che non sarà finanziato dalla manovra ma con altri strumenti e interverrà per contribuire a quella componente tecnologica che sarà necessariamente presente in tutti gli stadi».

