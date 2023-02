Domenico Tedesco è il nuovo commissario tecnico del Belgio

L’annuncio della Federazione: “È conosciuto come un allenatore moderno con esperienza internazionale ai massimi livelli, a cui piace giocare a calcio offensivo”

Domenico Tedesco è il nuovo allenatore del Belgio. Lo ha ufficializzato la stessa federazione sul proprio sito ufficiale. Tedesco sostituisce lo spagnolo Roberto Martinez. Di seguito il comunicato:

“La Royal Belgian Football Association (KBVB) è orgogliosa di annunciare che Domenico Tedesco è stato nominato nuovo allenatore della nazionale”.

Tedesco, 37 anni, ha allenato lo Schalke 04, lo Spartak Moscow e il Leipzig.

“È conosciuto come un allenatore moderno con esperienza internazionale ai massimi livelli, a cui piace giocare a calcio offensivo con molta pressione davanti. La sua missione è qualificare i Red Devils per il Campionato europeo 2024 in Germania. La prima partita di qualificazione si giocherà il 24 marzo a Stoccolma contro la Svezia”.

Sul sito della Federazione ci sono anche le prime dichiarazioni del tecnico:

“Dalla prima conversazione ho sentito che andava tutto bene, eravamo immediatamente sulla stessa lunghezza d’onda. Sono molto motivato e non vedo l’ora di iniziare. È un grande onore per me essere il nuovo allenatore della Nazionale del Belgio!”.

