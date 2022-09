Il Lipsia ha esonerato Domenico Tedesco

L’RB Lipsia ha esonerato con effetto immediato Domenico Tedesco. Questo è il risultato di discussioni approfondite dopo la sconfitta interna per 4-1 contro lo Shakhtar Donetsk in Uefa Champions League martedì sera. Anche i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky saranno esonerati dall’incarico. Il club fornirà informazioni sul successore a tempo debito.

Il Ceo del club, Oliver Mintzlaff, commenta la decisione definendola “molto difficile”, ringraziando Tedesco per i risultati raggiunti e aggiungendo:

“Tuttavia, dopo il nostro inizio mediocre di Bundesliga con cinque punti in cinque partite, insieme alle recenti sconfitte contro Eintracht e Shakhtar, riteniamo che un cambio di gestione sia la giusta linea d’azione per cambiare rapidamente le cose. La nostra priorità è il Lipsia e abbiamo obiettivi che vogliamo raggiungere. Siamo quindi giunti alla conclusione che occorre un cambiamento all’interno del club. Ci dispiace che stiamo andando per strade separate e vorremmo ringraziare Domenico per ciò che ha realizzato. Non gli auguriamo altro che il meglio per il futuro”.