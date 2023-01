Zielinski non rinnova col Napoli, la Juventus lo vorrebbe in estate (Gazzetta)

Il polacco non vuole firmare il prolungamento al ribasso che gli ha offerto il Napoli. I bianconeri cercano un centrocampista e Piotr costerebbe poco

Piotr Zielinski non rinnova, scrive la Gazzetta dello Sport: nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus. La trattativa tra il Napoli e il centrocampista polacco si è arenata da un po’. Il motivo è che De Laurentiis vuole continuare la politica di riduzione degli ingaggi intrapresa con la rivoluzione estiva e dunque dare una sforbiciata all’ingaggio di Zielinski, che, però, non gradisce. Il contratto del polacco è, al momento, quello che al Napoli costa di più.

“Quasi 7 milioni di euro all’anno, con Zielinski che ne mette in tasca 3,5 netti. Al lordo, dato che Osimhen e Lozano usufruiscono del decreto crescita, è il più caro della rosa. Per questo la trattativa per il prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2024, si è un po’ arenata. Il Napoli vuole continuare nella politica del contenimento delle spese per il personale, che di fatto ha portato ai recenti addiii di Insigne e Mertens. Motivo per cui la proposta per un eventuale rinnovo non solo non può portare a un aumento, ma difficilmente può raggiungere i livelli attuali. Zielinski dovrebbe, così, accettare un’offerta al ribasso per restare in azzurro. E, come è normale, non è felice di farlo. Anche perché gli estimatori non mancano”.

Zielinski è apprezzato in Germania, ma anche in Inghilterra: in estate, ad esempio, il West Ham provò ad accaparrarselo e il Napoli aveva anche accettato l’offerta di 40 milioni, ma alla fine Zielinski disse di no. Ma non c’è solo l’estero, scrive la Gazzetta, ma anche l’Italia.

“In passato, si era fatto avanti il Milan, oggi il nome di Piotr è nella lista dei possibili acquisti estivi della Juventus”.

I bianconeri rischiano di perdere a zero Rabiot e sono pronti ad accettare offerte per McKennie, dunque occorre un nuovo centrocampista: Zielinski dovrebbe costare meno di Milinkovic-Savic e Mac Allister, profili graditi a Cherubini e Allegri.

Se decidesse di vendere il polacco, De Laurentiis, scrive ancora la Gazzetta, un po’ come successo per Koulibaly in estate, come prima opzione valuterebbe una cessione all’estero, per non rinforzare una diretta concorrente. Ma non è detto che con Piotr finisca come è finita con Koulibaly.