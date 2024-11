Sky, l’Europa League è la migliore delle ipotesi per il Napoli in questa stagione drammatica

«Perché crederci? Perché una reazione ci deve essere e domani, nonostante una stagione drammatica, lo stadio sarà pieno»

A Sky fanno il punto della situazione sul Napoli. La lotta per un posto nelle competizioni europee è serrata. Ci sono almeno tre squadre ancora in lotta. Roma, Atalanta e Napoli si giocano quasi tutto in queste ultime partite di campionato. Domani lo scontro diretto tra Napoli e Roma. Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, chiarisce perché la squadra di Calzona deve continuare a credere nella qualificazione europea.

Il Napoli deve avere una reazione

Le parole di Francesco Modugno, inviato di Sky Sport:

«Perché il Napoli deve crederci nell’Europa? Perché una reazione ci deve essere. Ieri le parole di Calzona sono suonate forti. Ha fatto riferimento all’orgoglio, alla personalità. Crederci perché bisogna dare un senso a questo finale di stagione. Il Napoli da ieri sera è in ritiro, domani nonostante una stagione drammatica, lo stadio sarà pieno. C’è un lavoro che prosegue. Eventualmente nella migliore delle ipotesi sarà Europa League, ma questo è l’obiettivo e il Napoli deve trovare dentro la forza per crederci e per provarci».

Il momento è complicato. Calzona ha sentito la necessità di metterci la faccia (Sky)

Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Calzona. L’allenatore del Napoli non ne teneva una da tempo, ma la situazione drammatica in cui versa la squadra lo ha spinto a interrompere il silenzio e metterci la faccia. Lo riporta il giornalista Sky Francesco Modugno che commenta così le parole di Calzona.

«Le parole di Calzona sono state parole forti, di grande lucidità, di onestà intellettuale. Un senso di responsabilità forte, il motivo per cui oggi ha voluto incontrare i giornalisti. È da un po’ che il Napoli non tiene una conferenza stampa. Il momento è complicato, calcisticamente parlando di grande sofferenza. Ne è consapevole Calzona, che percepisce la necessità di metterci la faccia e di prendersi le responsabilità, lui e i calciatori. Questo è un momento in cui chi va in campo deve dare di più. Contro la Roma il Napoli deve invertire una tendenza. Calzona si aspetta qualcosa di più in una settimana lunga e complicata, fatta di tante sollecitazioni all’interno dello spogliatoio da parte di Calzona e dei dirigenti. Da stasera si va in ritiro. Al Maradona ci saranno i soliti quarantamila-quarantacinque mila tifosi che spingeranno, il sentimento dei tifosi non manca, quello che manca è il Napoli».

ilnapolista © riproduzione riservata