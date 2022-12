Zielinski: rinnovo entro giugno o sarà addio, il Napoli non vuole un nuovo caso Insigne (Gazzetta)

“Per Zielinski siamo ai primi approcci nonostante la scadenza del 2024 sia prossima. Questo perché in estate Piotr era vicino all’addio, sembrava infatti che l’avventura napoletana del polacco volgesse al termine, e che l’arrivo di Raspadori e il ritorno al 4-2-3-1 accompagnassero l’ex Empoli e Udinese all’uscita”.

Poi, qualcosa è cambiato. Con il 4-3-3, Zielinski è diventato più centrale rispetto al passato, Spalletti gli ha assegnato un ruolo fondamentale a centrocampo. Zielinski, scrive la Gazzetta, sta benissimo a Napoli, ma vuole dettare le condizioni del rinnovo.

“Adesso però se rinnovo dovrà essere le condizioni vorrebbe dettarle lui perché si tratterebbe dell’ultimo contratto importante della carriera. Di conseguenza bisognerà trovare un punto di incontro con De Laurentiis, sempre molto attento a non far lievitare gli ingaggi dei suoi calciatori”.

Giuntoli dovrà trovare un punto di accordo.

“Se il rinnovo non dovesse arrivare prima della prossima estate, fisiologicamente Zielinski finirà sul mercato perché il Napoli non vorrebbe più portare i propri i giocatori a scadenza come avvenuto ad esempio con Insigne”.

Il club di De Laurentiis si sta già guardando intorno: nel taccuino del direttore sportivo ci sono i nomi di Samardzic e di Ounahi per sostituire Zielinski nel caso in cui decidesse di partire.

Il 2023 sarà un anno importante per i rinnovi, in casa Napoli. Dopo Lobotka, sarà la volta di Di Lorenzo e Rrahmani. Il club cerca una soluzione anche per la clausola di Kim. Anche per Kvara si prospetta un prolungamento al doppio dell’ingaggio. E intanto si sonda anche la volontà di Osimhen.

Oggi il Corriere del Mezzogiorno scriveva:

“Victor Osimhen, che ha un contratto fino al 2025, è richiesto soprattutto da club inglesi. Il Napoli ha provato a sondare il terreno per un eventuale rinnovo. L’ingaggio attualmente è di 4 milioni e ingolosisce i club acquirenti. Ecco perché la società partenopea potrebbe anche decidere di prolungare accordo e poi valutare eventuali offerte che però dovranno essere elevate”.