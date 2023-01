Richarlison: «Perdere contro la Croazia è stato peggio che perdere un familiare»

A Espn Brazil: «Il nostro obiettivo era diventare campioni. Ho segnato un gol bellissimo, ma credo che quel gol non lo sento mio».

Più di un mese dopo l’ eliminazione del Brasile dalla Coppa del Mondo contro la Croazia, Richarlison non ha ancora superato quello che è successo in Qatar. L’attaccante del Tottenham ha rilasciato un’intervista a Espn Brazil dopo la sconfitta contro l’Arsenal in Premier League ieri. Queste le parole di Richarlison sull’eliminazione contro la Croazia ai Mondiali:

«È stato un duro colpo. Penso che sia peggio che perdere un membro della propria famiglia. È stato difficile riprendersi. Ancora oggi, quando guardo i video sui miei social network, divento triste. Dobbiamo andare avanti. Sono ancora giovane, penso di avere ancora una o due Coppe del Mondo da giocare e vincere. Continuerò a lavorare sodo affinché le cose ricomincino a scorrere, i gol comincino a venire fuori, che è quello che so fare sul campo».

Richarlison parla dell’obiettivo del Brasile nell’ultimo Mondiale e della candidatura al premio Puskas in seguito al suo gol contro la Serbia nella prima partita della fase a gironi:

«Il nostro obiettivo era diventare campioni. Ho segnato un gol bellissimo, ma credo che quel gol, non lo sento mio. Siamo andati lì per alzare la coppa. Ma sono anche contento di aver segnato quel bel gol, anche la candidatura per il Puskás. Ero felice, perché penso che molte persone abbiano iniziato a conoscermi di più. È stato molto importante nella mia carriera».