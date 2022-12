La Premier League chiede l’introduzione delle sostituzioni temporanee per gli infortuni alla testa

Lo scrive il Guardian. Con Mls e Ligue 1, è partita la richiesta all’Ifab. Il consenso generale è arrivato dopo la consultazione dei medici dei club

La Premier League, appoggiata da Mls e Ligue 1, ha chiesto all’Ifab l’introduzione delle sostituzioni temporanee in caso di infortuni alla testa dalla prossima stagione. Lo scrive il Guardian.

“La Premier League vuole adottare l’uso di sostituti temporanei per commozione cerebrale dalla prossima stagione. La massima serie inglese ha scritto all’organo di regolamentazione internazionale del gioco, l’International Football Association Board, chiedendo di introdurre i sostituti temporanei dalla prossima estate. Ad oggi nel calcio maschile sono stati testati solo sostituti permanenti per commozione cerebrale”.

La Premier ritornerà in campo il giorno di Santo Stefano dopo la pausa per il Mondiale in Qatar.

“Tra le poche competizioni di alto livello ad aver sperimentato sostituti per la commozione cerebrale, la Premier League ritiene che le sostituzioni permanenti abbiano avuto un impatto positivo, consentendo ai medici più tempo per effettuare valutazioni accurate delle lesioni alla testa. Anche le autorità calcistiche inglesi hanno difeso i sostituti permanenti dalle critiche in passato, sebbene il sindacato dei giocatori, la Pfa, abbia sempre sostenuto cambiamenti temporanei. Ma dopo aver consultato i medici del club durante la pausa dei Mondiali, è emerso un consenso schiacciante sull’utilizzo di sostituti temporanei. I medici sostengono che i sostituti temporanei eliminerebbero la pressione dal processo decisionale consentendo lo svolgimento dei test lontano dal campo. Se alla fine si scopre che un giocatore ha subito una commozione cerebrale, il sostituto temporaneo diventerebbe permanente”.

La Premier League ha avanzato richiesta all’Ifab con Mls e Ligue 1. Attende una risposta alla proposta, che intanto ha raccolto il favore dell’associazione per le lesioni cerebrali Headway. Il suo amministratore delegato, Luke Griggs, dichiara sul punto:

«Headway ha ripetutamente chiesto al calcio di inserire sostituti temporanei e, se ciò sarà confermato, sarà accolto con favore. La natura in evoluzione della commozione cerebrale significa che una valutazione fuori campo di 10 minuti non sarà mai infallibile. Ma consentirà ai medici più tempo per prendere decisioni più informate, nei tranquilli confini dello spogliatoio, piuttosto che giudizi affrettati espressi in campo».