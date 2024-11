Sinner, i medici sono scettici per Parigi. Meglio non forzare i tempi (Gazzetta)

Non ha ancora ripreso la racchetta. Rischierebbe di arrivare al Roland Garros con troppo poco allenamento e non perfettamente guarito

Sinner, i medici sono scettici per Parigi. Meglio non forzare i tempi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Se il cuore di Jannik Sinner gli dice di volare a Parigi per giocare il Roland Garros la ragione, ovvero i medici e lo staff, invitano alla massima cautela.

In questi giorni, anche nel fine settimana, il giocatore ha lavorato nel centro insieme al suo staff. Esercizi in acqua e palestra, con lui ci sono il fisioterapista Giacomo Naldi e il preparatore atletico Umberto Ferrara, che si occupano della riabilitazione in attesa che Jannik possa riprendere con la racchetta.

Il soggiorno torinese dovrebbe concludersi mercoledì, e dopo ulteriori test e valutazioni, il team deciderà come muoversi per Parigi. Al momento è più probabile che il numero 1 italiano possa decidere di non giocare lo Slam sul rosso. Rischierebbe di arrivare a Parigi con troppo poco allenamento senza essere abbastanza competitivo e col rischio di non essere perfettamente guarito. L’uscita anticipata di Novak Djokovic, poi, permetterebbe anche a Sinner di diventare numero 1 al mondo senza giocare.

Quella di Sinner sarebbe una forte infiammazione di origine traumatica, che va gestita con oculatezza perché non si cronicizzi e possa comprometterne i programmi futuri. A 22 anni, 23 ad agosto, c’è tutto il tempo per fermarsi il tempo necessario e non prendere rischi dettati dalla fretta.

Sinner potrebbe saltare il Roland Garros e diventare lo stesso numero uno (La Stampa).

Scrive La Stampa:

Sinner potrebbe saltare il Roland Garros e diventare lo stesso numero uno (La Stampa) Come sta Jannik Sinner? Mancano comunicazioni ufficiali ma al Foro arrivano notizie confortanti filtrate dal J Medical, la struttura medica dove il numero 2 del mondo in questi giorni si sta sottoponendo ad esami per capire la natura del problema all’anca che lo ha costretto a ritirarsi dal Foro, e che potrebbe impedirgli di giocare anche al Roland Garros. Il malanno che affligge l’articolazione più attenzionata d’Italia non sarebbe congenito, ma dovuto ad un trauma, e quindi meno grave. Se non altro, più facilmente curabile.

Al momento insomma sembra più probabile che Jan in caso i sanitari non lo rassicurino al 100 per cento decida di saltare il Roland Garros.

Rinunciare ad uno Slam non è mai facile, specie per chi ha vinto il primo dell’anno, ma ad agevolare la decisione c’è la possibilità, neanche tanto remota, che Jan possa diventare numero 1 del mondo dopo Parigi anche senza giocare. Si avvererà nel caso in cui Djokovic, sconfitto a sorpresa ieri a Roma dal cileno Tabilo, non raggiunga la finale al Bois de Boulogne, dove difende i 2000 punti della vittoria dello scorso anno. In quel caso, anche senza scendere in campo, Jannik avrà un vantaggio di 865 punti.

ilnapolista © riproduzione riservata