Il giocatore non accetta però di buon grado la destinazione. C’è anche l’offerta dell’Almeria, in Spagna, ma solo per 10 milioni più bonus

L’Equipe fa il punto della situazione attorno a Azzedine Ounahi e le voci di mercato che lo vedono coinvolto. Il centrocampista dell’Angers, superstar del Marocco agli ultimi Mondiali, è conteso dai club di mezza Europa, tra questi anche il Napoli. Adesso sembra ci sia il Leeds, squadra della Premier League, che pare abbia offerto una cifra intorno ai 25 milioni di euro. Ne scrive così il quotidiano francese:

“Dopo il Napoli, che ha fatto un’offerta verbale stimata in 15 milioni di euro, è stato il Leeds a fare una mossa concreta nei giorni scorsi per Azzedine Ounahi. Il club inglese ha offerto 25 milioni di euro all’Angers per il proprio giocatore”.

Il giocatore, si apprende da L’Equipe, non accetta di buon grado la destinazione. Nel frattempo c’è anche l’offerta dell’Almeria, in Spagna, ma non è abbastanza. Il club spagnolo offre solo 10 milioni più bonus. Il Napoli resta a guardare dopo l’ultimatum all’Angers per una cifra vicina ai 15 milioni di euro già offerti nei giorni scorsi:

“Ma il marocchino, per il momento, non è entusiasta di una partenza per il Leeds. L’Almeria, è sulle tracce del giocatore. Il club vuole Ounahi e formalizzano l’offerta. Gli spagnoli non dovrebbero superare i 10 milioni di euro, bonus esclusi”.

Qualche giorno fa lo stesso quotidiano francese scriveva così del Napoli e di Ounahi:

“L’Angers si prende il tempo necessario per vendere il suo giocatore. Il destino di Azzedine Ounahi (22 anni, sotto contratto fino al 2026) non dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Nel corso della settimana sono ancora in programma gli appuntamenti con diversi club. Ma in apertura di mercato è il Napoli a sembrare il club più avanzato a firmare la rivelazione marocchina del Mondiale in Qatar. Gli italiani hanno fatto progressi concreti negli ultimi giorni, con alcune fonti che suggeriscono addirittura l’idea di un’offerta ferma. I dirigenti napoletani sono, inoltre, pronti a lasciare il centrocampista allo SCO fino al termine della stagione, un auspicio del club angioino”.