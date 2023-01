L’Equipe: il Napoli ha presentato un’offerta all’Angers per Ounahi

L’idea è prenderlo subito per averlo a disposizione a giugno. Il club di De Laurentiis sembra in pole rispetto alle contendenti

Secondo quanto scrive L’Equipe, il Napoli è vicinissimo ad Azzedine Ounahi. Il club di De Laurentiis lavora per acquistarlo subito per averlo a disposizione a giugno. Avrebbe avanzato anche un’offerta all’Angers.

“L’Angers si prende il tempo necessario per vendere il suo giocatore. Il destino di Azzedine Ounahi (22 anni, sotto contratto fino al 2026) non dovrebbe concludersi nei prossimi giorni. Nel corso della settimana sono ancora in programma gli appuntamenti con diversi club. Ma in apertura di mercato è il Napoli a sembrare il club più avanzato a firmare la rivelazione marocchina del Mondiale in Qatar. Gli italiani hanno fatto progressi concreti negli ultimi giorni, con alcune fonti che suggeriscono addirittura l’idea di un’offerta ferma. I dirigenti napoletani sono, inoltre, pronti a lasciare il centrocampista allo SCO fino al termine della stagione, un auspicio del club angioino”.

Su Ounahi c’è il forte interesse di Leicester e Olympique Marsiglia e anche dall’Almerìa, alla ricerca di giovani talenti. Ma il Napoli è in una posizione più avanzata rispetto alle contendenti.

Qualche giorno fa, Gianluca Di Marzio scriveva sul suo sito che il Napoli aveva avviato i primi contatti per Azzedine Ounahi, centrocampista dell’Angers e del Marocco.

“Il Mondiale si sa, è una vetrina molte volte per chi sta cercando di emergere e tra questi c’è il centrocampista dell’Angers Azzedine Ounahi. Il marocchino è finito nel mirino di tante squadre e tra queste c’è anche il Napoli che ha avviato i primi contatti con l’agente”.