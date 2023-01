Napoli, Zerbin accetterebbe un prestito al Bologna (Corsport)

Per il Corriere dello Sport: “Il Bologna ha ricominciato a parlare con il Napoli, evidenziando sia a Giuntoli che agli agenti il loro interesse nei confronti di Zerbin”.

Il Corriere dello Sport fa luce sull’interessamento del Bologna per Alessio Zerbin. L’attaccante del Napoli è finito nel mirino del Ds Sartori e, seppur il giocatore rivela di voler rimanere all’ombra del Vesuvio, il Napoli vorrebbe mandarlo in prestito in una squadra di Serie A. La volontà del Bologna è quella di voler convincere il giocatore a passare in rossoblù fino alla fine della stagione. Al momento Zerbin è ai margini della rosa con poche apparizioni in stagione e al Bologna potrebbe trovare più spazio. Fino a qualche settimana fa, Zerbin non aveva intenzione di lasciare Napoli, ora, però, le cose potrebbero essere cambiate.

“Bene, non è che ora Zerbin abbia rivisitato la sua idea, il punto è che il Napoli starebbe pensando di mandarlo a giocare e di fronte a questa eventuale scelta, il ragazzo non si opporrebbe. Ecco il motivo per il quale il Bologna ha ricominciato a parlare con il Napoli, evidenziando sia a Giuntoli che agli agenti il loro interesse nei confronti di Zerbin”.

Il Napoli per la trattativa accetterebbe un prestito oneroso ma, se non dovesse arrivare la fumata bianca, il Bologna potrebbe virare sul giovane Pellistri del Manchester United, anche lui finito nella lista prestiti.