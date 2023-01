Il Bologna vuole Zerbin in prestito (Gazzetta)

Qualche settimana fa il sondaggio col Napoli diede esito negativo, ora si lavora su un’altra formula, anche se Zerbin vorrebbe restare fino a fine stagione

Il Bologna vorrebbe accaparrarsi Zerbin. Lo scrive la Gazzetta dello Sport. Il club emiliano ci aveva provato già qualche settimana fa ma la risposta del Napoli era stata negativa. Ora si punterebbe ad un prestito, anche se Zerbin preferirebbe restare a Napoli fino a fine stagione.

La Gazzetta scrive:

“Alessio Zerbin era un profilo monitorato anche qualche settimana fa da Giovanni Sartori che, davanti al sondaggio col Napoli, si era sentito rispondere un no secco. Adesso, pare, l’idea di un prestito sarebbe quella più praticata, anche se l’entourage del ragazzo – e forse il ragazzo stesso – vorrebbero provare a finire l’anno al Napoli, con tutto ciò che ne consegue fra esperienza ed eventuali vittorie. Il nome di Zerbin è uscito dopo quelli di Reabciuk, Terzic e anche Kyriakopoulos per il quale il Bologna aveva avanzato l’idea di prestito: altro no secco del Sassuolo che magari solo a fine anno potrebbe avere Emanuel Vignato che non ha intenzione di allungare il contratto”.

Zerbin ha rinnovato il suo contratto con il Napoli lo scorso ottobre. Il prolungamento è stato firmato fino al 30 giugno 2027.

Prima dell’ultima amichevole con il Lille al Maradona, Zerbin aveva rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport:

«È un anno importante, bisogna cercare sempre di fare meglio, sia a livello personale che come squadra. Abbiamo fatto un bel ritiro in Turchia. Il mio obiettivo è essere parte sempre più importante di questo gruppo, arrivavo da un anno in B ed era difficile fare cose importanti subito. Spero di migliorare sotto l’aspetto del gioco».