Napoli-Juventus, Chiesa verso l’inserimento a partita in corso (CorSport)

Allegri non ha ancora sciolto i dubbi, ma in allenamento ha provato la stessa formazione dell’Udinese. In attacco Di Maria e Milik

Il Corriere dello Sport si interroga sull’utilizzo di Federico Chiesa nella partita di questa sera tra Napoli e Juventus. L’attaccante di Allegri è stato fondamentale nella vittoria contro l’Udinese pur entrando dalla panchina. Il dubbio è se anche questa sera sarà impiegato da subentrante. Così il Corriere dello Sport sull’utilizzo di Chiesa con la Juventus:

“Gira che ti rigira, il dubbio di Max Allegri è lo stesso ormai da qualche giorno. È dall’immediato post-Udinese che dalle parti della Continassa si ragiona sull’utilizzo di Federico Chiesa: continuare a sfruttarlo come arma tattica per spaccare la partita a gara in corso o lanciarlo finalmente titolare dopo un anno e quattro giorni dall’ultima volta? A tale proposito è rimasto possibilista lo stesso tecnico bianconero nella conferenza stampa della vigilia.”.

La formazione provata da Allegri in allenamento. Di Maria e Milik guidano l’attacco:

“Ecco quindi la formazione provata e riprovata nell’allenamento di rifinitura. In porta Wojciech Szczesny, chiamato anche a prolungare la striscia di inviolabilità (condivisa con Mattia Perin) che in campionato prosegue da 756 minuti: basta un tempo per trasformarla nella quarta più lunga della storia in serie A. Davanti al polacco fiducia totale al trio di brasiliani composto da capitan Danilo, Bremer e Alex Sandro. Sulle fasce c’è quindi Mckennie favorito sulla destra e Kostic a sinistra, con Fagioli in vantaggio sui vari Paredes e Miretti per completare la mediana al fianco di Locatelli e Rabiot. Davanti poi via libera al genio di Di Maria per ispirare l’ex con il dente avvelenato Milik. Così dovrebbe partire la Juve. Ma nel piano partita di Allegri conta anche o forse di più la Juve che la concluderà”.

Attenzione al finale di partita, la Juventus ha segnato 6 gol negli ultimi 5 minuti di gara:

“I sei gol segnati negli ultimi cinque minuti (più recupero) parlano chiaro riguardo alle caratteristiche della formazione bianconera. Intanto aspettando il recupero di tutti gli infortunati, la panchina si sta comunque già pian piano allungando: in rampa di lancio”.