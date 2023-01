Maradona verso il sold out per Napoli-Juve. Aumentano le misure di sicurezza (CorSport)

Sono stati decretati l’implementazione degli steward e dei controlli nel prefiltraggio e filtraggio allo stadio. Domani riunione dell’Osservatorio

Napoli-Juve, Maradona verso il sold out. Aumentano le misure di sicurezza (CorSport)

Venerdì si gioca Juve-Napoli e il Maradona va verso il tutto esaurito. Il Corriere dello Sport scrive:

“Il Maradona si avvia a registrare il primo sold out della stagione: dopo aver visto letteralmente polverizzare i biglietti riservati ai tifosi del Napoli, ieri alle 17 è partita anche la prevendita dei quattromila tagliandi del settore ospiti. Cioè quelli destinati ai tifosi della Juve: lo sprint iniziale è stato notevole e la previsione è che nelle prossime quarantotto ore replicheranno il destino di quelli azzurri”.

La partita è considerata a rischio. Ancora di più dopo i fatti del weekend, con gli scontri tra i tifosi napoletani e quelli romanisti sull’autostrada A1. Domani l’Osservatorio si riunirà di nuovo per aggiornare le prescrizioni.

“Domani, intanto, andrà in scena un’ulteriore riunione di approfondimento dell’Osservatorio con eventuale aggiornamento delle prescrizioni, anche alla luce degli incidenti di domenica e dell’input di maggiore severità richiesto dal ministro dell’interno, Matteo Piantedosi”.

“Per il momento, comunque, sono stati decretati l’implementazione del servizio di stewarding e dei controlli nelle attività di prefiltraggio e filtraggio dello stadio Maradona, nonché l’incedibilità dei biglietti”.

La nuova riunione dell’Osservatorio era già stata annunciata ieri da La Repubblica:

“Un ulteriore approfondimento, con eventuale aggiornamento delle prescrizioni, anche alla luce degli incidenti di ieri e dell’input ad una “maggiore severità” chiesto dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sarà fatto nella prossima riunione dell’organismo programmata per dopodomani”.

“Per la partita di Napoli l’Osservatorio ha suggerito la vendita dei biglietti per il settore ospiti “ai soli sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della Juventus, ovunque residenti”; la vendita dei biglietti per settori diversi da quello ospiti ai residenti in Campania ed ai sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione del Napoli, ovunque residenti; incedibilità dei biglietti; implementazione del servizio steward e dei controlli nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, ‘con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto e quelle dell’utilizzatore’”.