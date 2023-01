Lo United introduce la “regola Ronaldo”: tetto degli ingaggi di 200.000 sterline a settimana

Il club ha imparato dopo l’addio del portoghese e vuole che nessun calciatore guadagni più dei compagni. Situazione difficile per de Gea e Rashford.

Non è un mistero che il Manchester United non viva oramai uno dei suoi momenti migliori, tanto che i Glazer, proprietari del club inglese, ne hanno annunciato la messa in vendita e sono alla ricerca di un un acquirente. Notizia diffusa dalla BBC, ma fatta trapelare anche da Cristiano Ronaldo, nella famosa intervista che ha definitivamente rotto il suo rapporto, già difficile con i Red Devils.

Nonostante l’addio del campione portoghese non sia stato di certo sereno, il club di Premier sembra aver fatto tesoro dell’esperienza, tanto che il Daily Mail scrive che il Manchester United ha introdotto una “regola di Ronaldo” per garantire che nessuno all’interno dello spogliatoio dell’Old Trafford sia pagato significativamente di più dei suoi compagni di squadra.

Una regola che di fatto aiuterebbe non poco il club, il cui maggior costo è proprio legato agli ingaggi: lo United ha un monte ingaggi di ben 228 milioni di sterline (più di 259 milioni di euro) nonostante un risparmio di circa 20 milioni grazie alla rescissione contrattuale con Ronaldo. Secondo le nuove direttive dunque gli stipendi ora saranno limitati a 200.000 sterline a settimana (circa 227.000 euro).

Questa nuova regola, soprannominata appunto la “legge Ronaldo” colpirebbe diversi calciatori dello spogliatoio gestito da ten Hag e rischia di far diventare ancora più esplosiva una situazione nient’affatto semplice. Tra i più colpiti ci saranno sicuramente il portiere de Gea e Rashford, che dovranno discutere un eventuale rinnovo di contratto.

Il suo contratto, scrive il Daily Mail prevede un ingaggio di 375.000 sterline a settimana e scade in estate e allo spagnolo è stata data un’offerta “prendilo o lascia” molto più bassa che è in linea con il contratto firmato da Bruno Fernandes la scorsa stagione.