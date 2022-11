Il Manchester United sarà venduto entro fine stagione (BBC)

A dare la spinta alla vendita sarebbe il malcontento dei tifosi, delusione che ha raggiunto l’apice con l’adesione alla Superlega

Il Manchester United potrebbe essere ceduto entro la fine la della stagione, A rivelarlo è stata la BBC. I Red Devils sono alla ricerca di un nuovo proprietario dopo che i Glazer hanno annunciato la vendita delle loro quote. Sulla testata britannica si legge:

“Se i Glazer vendono – il che non è certo – è probabile che un accordo venga concluso entro la primavera”.

Dal 2005, anno in cui è stato acquistato il club dagli americani, il Manchester United ha speso la bellezza di un miliardo di sterline in prestiti e interessi ma – come sottolinea la BBC – i dividendi sarebbero finiti nelle tasche dei proprietari. A questo va ad aggiungersi anche il malcontento dei tifosi che in più occasioni si sono opposti alla società, il ché sarebbe una delle cause che hanno portato alla vendita. La tv inglese aggiunge:

“Le proteste diffuse dei tifosi hanno accompagnato la vendita e sono tornate nelle ultime stagioni, in particolare dopo il fallito tentativo di lanciare la Super League europea”.

Altro tasto dolente sarebbe quello del fallimento del progetto della Superlega. Infatti, la squadra inglese insieme ad Arsenal, Manchester City, Chelsea, Tottenham e Liverpool era le squadre di Premier coinvolte nella nuova proposta e poi multate dalla Fotball Association.