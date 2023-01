Le Graet si scusa con Zidane: «C’è stato un malinteso sulle mie dichiarazioni»

Le Graet: «Vorrei presentare le mie personali scuse per dichiarazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per Zidane»

Il presidente della Federcalcio francese, Noel Le Graet, ha cercato di scusarsi dopo la questione delle ultime ore con Zinedine Zidane. Le Graet si è scagliato contro l’ex Pallone d’Oro francese quando gli è stata posta la domanda se Zidane l’avesse chiamato per assumere il ruolo da Ct prima della riconferma di Deschamps. Il presidente ha risposto: «Certamente no, non l’avrei nemmeno preso al telefono».

Poco fa, La Graet si è scusato ufficialmente. Queste le sue parole:

«Queste osservazioni imbarazzanti hanno creato un malinteso. Vorrei presentare le mie personali scuse per queste dichiarazioni che non rispecchiano assolutamente il mio pensiero, né la mia considerazione per il giocatore che era e l’allenatore che è diventato».

Nelle ultime ore le parole del presidente della Federcalcio francese avevano provocato molte reazioni, in particolare da parte di Kylian Mbappé e del ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra. Anche il Real Madrid si era espresso, tramite un comunicato: «Il Real Madrid si rammarica di queste sfortunate dichiarazioni contro una delle più grandi leggende dello sport. È una mancanza di rispetto».

Mancano ancora all’appello le dichiarazioni di Zidane, altro protagonista della questione, che verrà sicuramente interrogato nei prossimi giorni. Ancora non si sa nulla del suo futuro, seppur le voci lo vedono di continuo vicino a club e nazionali.