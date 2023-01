Le Graët: «A Zidane non rispondo nemmeno a telefono». L’Equipe: «Inaccettabile!»

Zidane non si tocca. Si sono incazzati un po’ tutti, da Mbappé al Ministro dello Sport. L’Equipe lo attacca in copertina: il presidente verso l’addio

Nel mentre in Italia eravamo presi dal Napoli campione d’inverno e con i suoi ultras a bloccare un’autostrada per azzuffarsi con quelli della Roma, in Francia è scoppiato un mezzo scandalo per un paio di uscite di Noël Le Graët, il presidente della FFF, la Federcalcio francese. Tanto che l’Equipe dedica a lui la prima pagina con un titolone «Inaccettabile». Fa sempre un po’ specie… pensate alla Gazzetta dello Sport col faccione di Gravina stampato in copertina con lo stesso titolo. Distopia pura,

Il boss del calcio francese non è nuovo a provocazioni. Stavolta ha annunciato il prolungamento di Didier Deschamps come ct fino al 2026, e ospite del programma “Bartoli Time” su RMC (condotto dall’ex tennista), si è lasciato andare. Obiettivo Zinedine Zidane. Ha detto che «può andare dove vuole! So molto bene che Zidane è sempre all’erta. Aveva molti sostenitori, alcuni aspettavano che Deschamps se ne andasse. Faccia quello che vuole, non sono affari miei. Non l’ho mai incontrato, non abbiamo mai pensato di separarci da Didier. Il suo futuro? Non mi interessa. Può andare dove vuole. Se Zidane ha provato a chiamarmi? Certo che no, ma non avrei nemmeno risposto al telefono…».

Apriti cielo. Immediate reazioni di Kylian Mbappé – “Zidane è la Francia, non manchiamo di rispetto ad una leggenda così…”, ha scritto su Twitter – e del ministro dello Sport Amélie Oudéa-Castéra: “Dichiarazioni ancora una volta fuori registro ma questa volta con una vergognosa mancanza di rispetto, che fa male a tutti noi, a una leggenda del calcio dello sport”. Per L’Equipe queste dichiarazioni sono un inizio di addio di Le Graët alla presidenza.