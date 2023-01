Fece arrabbiare Messi in Qatar, in Olanda-Argentina. Ha il cartellino facile. LaLiga non gli ha assegnato partite per il prossimo turno di campionato

L’arbitro spagnolo Lahoz si ritirerà alla fine della stagione (TyC Sports)

L’arbitro Mateu Lahoz, quello che al Mondiale in Qatar ha fatto arrabbiare Leo Messi, si ritirerà al termine della stagione. Lo scrive, su Twitter, Gastòn Edul, giornalista di TyC Sports.

Mateu Lahoz se retira del arbitraje cuando termine esta temporada. pic.twitter.com/y4Lf9F3iWk — Gastón Edul (@gastonedul) January 5, 2023

Lahoz è stato protagonista in Qatar perché designato a dirigere Olanda-Argentina, partita grazie alla quale l’Argentina è passata in semifinale battendo l’Olanda ai calci di rigore. Lahoz estrasse 17 cartellini, in quell’occasione, il record di tutti gli arbitri del Mondiale 2022. Cosa che gli ha fruttato non poche critiche. Dopo quella partita, la Fifa non lo selezionò per le altre quattro che restavano da giocare.

A Lahoz era stato affidato anche il derby tra Barcellona ed Espanyol. Curiosa coincidenza, per la prossima giornata della Liga è stato “congelato”, come riporta Marca. Non è stato designato per arbitrare partite e neppure per stare in sala Vor. Nelle ultime tre partite, l’arbitro valenciano ha estratto 31 cartellini gialli e 4 rossi, compresi i due estratti nel derby dello scorso fine settimana. Bisognerà capire se la decisione di fermarlo è valida solo per un turno o se si protrarrà nel tempo.