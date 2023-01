L’anno d’oro di Kolo Muani: finale Mondiale, Coppa di Francia, l’Eintracht con 5 gol e 9 assist

Gli elogi del suo tecnico in Germania: «Non è davvero possibile fare molto di più in un anno solare, siamo orgogliosi di lui»

L’allenatore del Francoforte si gode, e coccola, il talentino francese Kolo Muani.

Ritornato dal Mondiale parecchio sconfortato per aver fallito il gol sul finale che poteva regalare la coppa alla Francia (Dibu Martinez fu immenso in quell’occasione), è stato consolato dal club e dal suo allenatore, Oliver Glasner, che al sito della Bundesliga ha dichiarato:

«Gli abbiamo scritto dopo la finale per dirgli che deve essere molto orgoglioso del suo anno. Kolo Muani ha vinto la Coppa di Francia con il Nantes la scorsa estate e poi si è fatto strada nell’undici titolare dell’Eintracht. Ha raggiunto la fase a eliminazione diretta della Champions League con noi e ha giocato la finale mondiale con la Francia. Non è facile fare di più in un anno solare. Questo è il motivo per cui può essere orgoglioso di ciò che ha realizzato».

Parole al miele per l’allenatore dell’Eintracht che il 21 febbraio sfiderà il Napoli di Spalletti agli ottavi di Champions. Ci sarà anche Kolo Muani che nel frattempo è diventato il miglior assistman della Bundes con 9 passaggi chiave forniti ai suoi compagni e ha segnato 5 reti in stagione.

Glasner ha poi concluso:

«Lo abbiamo preso perché abbiamo visto un grande potenziale in lui. Abbiamo visto subito che era molto veloce. Ascolta e prova in campo quel che apprende, in più è un bravo ragazzo. Non ha più 17 anni, ne ha 23 quindi è una buona età per il calcio».