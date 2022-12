Argentina, il tatuaggio di Martinez nel punto della parata su Kolo Muani

La Coppa del mondo è stata disegnata sulla gamba sinistra e in particolare all’altezza della parte interna del polpaccio. in quel punto parò il tiro a Kolo Muani

Emiliano Martinez è stato uno dei principali protagonisti degli ultimi Mondiali. Le sue parate decisive hanno permesso all’Argentina di vincere la Coppa e a lui di mettere in bacheca il premio di miglior portiere di Qatar 2022. I suoi atteggiamenti e i festeggiamenti oltre le righe gli hanno causato non poche critiche, anche dopo il torneo iridato. Dibu dal canto suo si sta godendo il successo, che ha voluto celebrare anche con un tatuaggio particolare.

Dibu si è recato da un tatuatore suo connazionale molto famoso, ovvero Juan Pablo Skunca. Quest’ultimo ha realizzato un lavoro di diverse ore sul portiere della nazionale campione del mondo, che è stato poi mostrato ai fan sui social. Si tratta del trofeo della Coppa del Mondo, con le tre stelle una per ogni successo iridato dell’Albiceleste con tanto di data. In basso poi ecco la frase: “Que la pasión te lleve a la gloria”, che si traduce in “Possa la passione portarti alla gloria”.

Emiliano Martinez ha scelto un punto molto particolare per farsi tatuare, e per nulla banale. La Coppa del mondo è stata disegnata sulla gamba sinistra e in particolare all’altezza della parte interna del polpaccio. In quella posizione arrivò il pallone calciato da Kolo Muani nel finale dei supplementari dell’ultimo atto dei Mondiali.