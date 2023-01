La squalifica per il telefono rotto al ragazzino autistico fa slittare l’esordio di Ronaldo con Al Nassr

CR7 dovrà restare fermo per due giornate, anche se la sanzione risale a quando era con lo United: un comportamento antisportivo si paga comunque

L’esordio di Cristiano Ronaldo con Al Nassr dovrà attendere. La squadra saudita giocherà domani la sua prima partita di campionato da quando, il 30 dicembre, è stato ufficializzato l’ingaggio del portoghese ma una sanzione imposta dalla Fa impedirà a Cristiano di disputare la partita.

L’attaccante, allora dello United, è stato punito con due partite di stop per aver lanciato e rotto il cellulare di un tifoso il 9 ottobre dopo aver perso contro l’Everton. La sanzione è stata emessa il 23 novembre, quando Cristiano aveva già rescisso il contratto con i Red Devils.

Il regolamento Fifa prevede che una sanzione per comportamenti antisportivi di questo tipo debba essere applicata indipendentemente dalla federazione in cui milita la persona sanzionata.

La sanzione si estende quindi al suo nuovo club, l’Al Nassr, che non potrà far debuttare Cristiano Ronaldo fino a quando non avrà disputato due gare ufficiali. Non sarà quindi disponibile per la partita del 14 contro l’Al Shabab, duello fondamentale nel campionato saudita che vede di fronte la prima e la seconda classificata. Così, la prima partita di Cristiano in Arabia Saudita è rinviata al prossimo 21 gennaio, quando la sua squadra affronterà l’Al Ettifaq.