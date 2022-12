Dall’Arabia: Cristiano Ronaldo ha firmato con l’Al Nassr fino al 2025

Lo scrive, su Twitter, la testata araba Al-Arabiya: “Al Nassr firma ufficialmente con la leggenda portoghese Cristiano Ronaldo per due stagioni e mezzo”

Secondo la testata araba Al-Arabiya, Cristiano Ronaldo ha firmato il contratto per diventare un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Il tweet darebbe la conferma alle notizie che vogliono l’ex Manchester United vicino allo sbarco in Arabia Saudita. Nel tweet si legge:

“Al Nassr firma ufficialmente con la leggenda portoghese Cristiano Ronaldo per due stagioni e mezzo”

#عاجل | #النصر يوقع رسميا مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف. — الرياضية – عاجل (@ariyadhiah_br) December 30, 2022

Cristiano Ronaldo, nel caso arrivasse l’ufficialità, saluterebbe a 37 anni il calcio europeo che non avrebbe mai voluto lasciare. Il portoghese però sarà ricoperto d’oro. Secondo Footmercato, l’attaccante incasserà circa 1,35 miliardi di euro in 7 anni. Nei primi due anni e mezzo Ronaldo sarà ancora calciatore, ma all’età di 40 anni appenderà le scarpette al chiodo per diventare l’ambasciatore ufficiale della candidatura dell’Arabia Saudita, Egitto e Grecia al Mondiale del 2030. L’ex Juventus potrà così continuare ad aumentare le sue statistiche, a cui tiene tanto, ma di fatto questo passo farà eclissare Cristiano dal calcio che conta. Molti suoi eccellenti predecessori sono andati nei paesi arabi per aumentare l’attrattiva del campionato ma senza riuscirci. Il campione lusitano ritroverà un pezzo di “Italia” nella squadra saudita: Ospina è volato a Riad appena sei mesi fa. La rescissione concordata con il Manchester United e l’eliminazione da parte del Marocco ai Mondiali non ha reso facile il suo addio all’Europa, come giocatore. L’epopea di Cristiano Ronaldo calciatore a grandi livelli potrebbe volgere a termine, ma non come sperava.