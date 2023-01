La classifica di Napoli, Milan e Inter non corrisponde alla reale differenza di valori (Gazzetta)

“La voragine è figlia delle motivazioni, il Napoli ha saputo quasi sempre dare il meglio di se stesso, le milanesi no”

Inter e Milan si giocano il contentino della Supercoppa italiana e a Milano si cerca disperatamente di trovare una spiegazione accettabile all’enorme divario in classifica tra il Napoli e le milanesi: il Milan è a più nove, l’Inter a più dieci. Ecco cosa scrive la Gazzetta che prova a farsi coraggio:

L’impressionante vittoria della squadra di Spalletti sulla Juve è una ragione di sconforto in più. Sollevare la Supercoppa italiana non sarebbe la panacea di tutti i mali, ma darebbe una sverniciata al sorriso dei vincitori e li sparerebbe come un cannone verso la fase decisiva della stagione, compresi il derby di campionato del 5 febbraio e la Champions che sta per ripartire.

Ma restiamo sul Napoli. L’Inter è stata l’unica a batterlo e a metterlo sotto, il Milan l’ha dominato a lungo e non meritava di perdere. Significa che la voragine in classifica non corrisponde a una simile differenza di valori. Significa che il Napoli ha saputo quasi sempre dare il meglio di se stesso, le milanesi no. Significa che il Napoli vuole disperatamente uno scudetto atteso da 33 anni, mentre le milanesi, che hanno vinto gli ultimi due, non hanno mostrato la stessa fame disperata. In una parola sola: motivazioni. Termine sempre più importante nel vocabolario del calcio.