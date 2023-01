Kvaratskhelia ha l’influenza, non ci sarà contro la Cremonese

Assenti anche Demme (è nata sua figlia) e Lozano squalificato in seguito alla gara della scorsa stagione contro la Fiorentina

Nella partita in programma questa sera tra Napoli e Cremonese di Coppa Italia non ci sarà l’attaccante georgiano Kvaratskhelia. A renderlo noto è il club attraverso il consueto comunicato sul report d’allenamento. Kvaratskhelia ha avuto un’attacco influenzale che non gli permetterà di prendere parte alla partita contro la Cremonese. Di seguito il comunicato del Napoli:

“Kvaratskhelia non si è allenato per sindrome influenzale e non prenderà parte alla gara di questa sera”.

Report allenamento mattutino 👇https://t.co/5V95GFzffn — Official SSC Napoli (@sscnapoli) January 17, 2023

Altro assente della partita è il centrocampista Diego Demme. Il centrocampista tedesco non prenderà parte alla partita per la nascita della figlia, il Napoli ha fatto gli auguri a lui e alla moglie per la nascita della bambina:

“Demme non ha svolto l’allenamento e non sarà tra i convocati per la nascita della figlia. A Diego e a sua moglie i migliori auguri da parte di tutto il Napoli”.

All’appello di Spalletti manca anche l’attaccante messicano Lozano. L’azzurro ha rimediato un’espulsione nell’ultima partita di Coppa Italia, giocata la scorsa stagione, contro la Fiorentina. Negli ultimi minuti il Napoli ha stilato la lista dei convocati per la partita di stasera contro la Cremonese tramite i propri profili social

Di seguito tutti i convocati di Spalletti:

Portieri: Marfella, Meret, Sirigu.

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Juan Jesus, Kim, Mario Rui, Olivera, Ostigard, Rrahmani, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zerbin, Zielinski.

Attaccanti: Osimhen, Politano, Raspadori, Simeone.