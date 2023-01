Demme va via solo a titolo definitivo, verso lo scambio Sirigu-Gollini

Il mercato del Napoli: potrebbe concretizzarsi lo scambio di portieri tra Napoli e Fiorentina con l’ok dell’Atalanta titolare del cartellino di Gollini

Un altro scambio di prestiti: con la Fiorentina, argomento portieri, passando per l’Atalanta. La storia è la seguente: Sirigu si sposterebbe a Firenze e invece Gollini traslocherebbe a Napoli con il benestare dell’Atalanta, titolare del suo cartellino. Il tutto, dicevamo, sulla falsariga della questione Zanoli-Bereszynski con la Samp. Un gennaio di gestione, insomma: la squadra, del resto, sta volando in campionato e in Champions, di soluzioni ne ha in abbondanza e soprattutto ha trovato un assetto pressoché perfetto in campo e nello spogliatoio. E in quest’ottica va analizzata anche la situazione relativa a Demme: lo seguono il Bayer Leverkusen, l’Eintracht e l’Adana ma il club azzurro è stato chiaro con tutti: sarà ceduto soltanto a titolo definitivo o in prestito con obbligo.