De Laurentiis a un tifoso: «Vinciamo lo scudetto? No, perché i napoletani m’hanno rotto er ca…»

La telefonata di Adl in versione Proietti (in realtà ha detto tutte verità). «Sono paraculi tutti i napoletani che hanno abbandonato Napoli». Poi il tweet

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis risponde alla telefonata di un tifoso. E questa sarebbe già una notizia: Adl risponde al telefono e si intrattiene pure a colloquiare con i tifosi. L’audio ha ovviamente fatto il giro del web. De Laurentiis in versione Gigi Proietti. In realtà ha detto tutte verità. Eccone il contenuto.

Presidente, volevo congratularmi. Quest’anno lo vinciamo lo scudetto?

De Laurentiis: «No, non lo vinciamo perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto perché i napoletani m’hanno rotto er cazzo. Sì, perché siete di una tale stronzaggine che io, delle volte dico: ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti i napoletani che hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. Sì perché voi la mattina vi alzate, guardate il sole, guardate il mare, ve magnate una pizza di merda, perché la pizza a Napoli è ‘na merda e ahhhhhhh tirate un bel respiro».

Preside’, lo so che state giocando con i nostri sentimenti. Quest’anno vogliamo il tricolore.

De Laurentiis: «Vedrai, altro che tricolore, quest’anno se non vinciamo la Champions ve manno a fanculo tutti quanti».

Su Twitter, De Laurentiis ha confermato di aver davvero chiacchierato con il tifoso in questione e che dunque non si tratta di un audio fake. Ha specificato che si è trattato di una conversazione ricca di ironie e provocazioni, tranne che in un punto, ovvero che il Napoli tiene tantissimo all’obiettivo Champions.

La telefonata che avete ascoltato tra me e un tifoso, che sta girando sui social e sul web, ovviamente è ricca di ironia e di provocazioni. Ci siamo divertiti un po’, ho detto tutte cose false tranne una: quella sulla Champions, alla quale teniamo molto #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) January 31, 2023