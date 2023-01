«De Laurentiis sei un figo spaziale», ormai lo amano anche quando attacca i tifosi del Napoli

Su Twitter plebiscito per Adl dopo la telefonata: «Ha fatto bene», «Prendici pure a schiaffi», «Puoi fare anche un pernacchio a Mattarella»

Fa sorridere il modo in cui i tifosi del Napoli sono cambiati da quando la squadra è capolista in Serie A e tra le migliori anche in Champions League. Fino a qualche mese fa, De Laurentiis era un pappone cafone romanaccio che non cacciava mai i soldi, oggi lo chiamano addirittura papà. Gli perdonano persino di aver detto – nella conversazione telefonica con un tifoso – che i napoletani gli “hanno rotto il cazzo”, che Napoli obnubila il loro cervello. L’unica cosa che non gli perdonano è il commento sulla pizza. Per il resto, è uno spasso leggere i commenti al tweet in cui De Laurentiis conferma di aver davvero parlato al telefono col tifoso. Gli ha detto:

«No, non lo vinciamo lo scudetto perché adesso metto un premio a tutti i giocatori di 100 milioni cadauno per non vincere lo scudetto perché i napoletani m’hanno rotto er cazzo. Sì, perché siete di una tale stronzaggine che io, delle volte dico: ma è possibile che noi diciamo che i napoletani sono i più paraculi del mondo? Sono paraculi tutti i napoletani che hanno abbandonato Napoli. A voi Napoli vi obnubila il cervello, vi rincoglionisce. Sì perché voi la mattina vi alzate, guardate il sole, guardate il mare, ve magnate una pizza di merda, perché la pizza a Napoli è ‘na merda e ahhhhhhh tirate un bel respiro».

Ma i tifosi del Napoli non se la prendono più, anzi, gli danno ragione, perché si è levato un paio di macigni dalle scarpe, gli dicono che può anche prenderli a schiaffi in faccia, che può dire quello che vuole quest'anno, può pure chiamare Mattarella e fargli un pernacchio al telefono. Gli danno del "figo", lo ringraziano per non aver fatto plusvalenze false, sperano che chi lo ha offeso in passato finalmente gli chieda scusa. Vanno contro gli #A16 che fino a qualche tempo fa avrebbero scotennato De Laurentiis e che invece ora sembrano essere spariti. C'è chi gli chiede come può fare per chiamarlo anche lui. Chi gli dà ragione sulle cose dette su una certa Napoli, che ha rotto il cazzo veramente un po' a tutti. E chi sottolinea che certo non è da tutti rispondere ad una telefonata: "Ma se un ragazzino vi chiama per rompervi i coglioni non gli rispondete per le rime? ADL fa bene a rispondere così a personaggi che incarnano tutto il malessere #A16, che ora salgono sul carro".

I commenti negativi sono pochissimi, ne abbiamo contati due o tre. Contro decine di ovazioni.

Scherzo o meno…Concordo su tutto tranne che sulla pizza…una parte di quella Napoli che a lei ha rotto il cazzo…ha stancato anche me… — Gaetano 77 (@GaetanoNasti77) January 31, 2023

Ho ascoltato adesso..Chiedo scusa ma non riesco a cogliere ironia nelle sue parole,ma non importa,perché per quanto mi riguarda l’ho sempre sostenuta come presidente e imprenditore,pur non apprezzando mai le sue interviste.Spero che chi l’ha offesa in passato le chieda scusa.FNS. — Andrea Acampa (@Squarcione75) January 31, 2023

Solo chi vuole il male del Napoli in questo momento può fare polemica su queste battute Vada avanti per la sua strada che sta andando forte 💙🌋💪.. Il sogno continua 💙 — Robypec75 (@robypec75) January 31, 2023

La cosa più grave che hai detto e per la quale dovresti chiedere scusa è sulla pizza, sul resto ci passiamo sopra, ma sulla pizza c’è scassat o cazz’ Presidè — Salvatore Lamparella (@SaLampare) January 31, 2023

