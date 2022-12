Lautaro Martinez: «Ho dovuto fare infiltrazioni per un mese per giocare il Mondiale» (Video)

Potrebbe ritornare tra il 29 e il 30 dicembre e difficilmente sarà in campo per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli

Lautaro Martinez torna nella sua Bahia Blanca. Ad attenderlo centinaia di tifosi argentini da dove si è affacciato dal balcone del municipio. La punta durante la celebrazione ha fatto anche delle dichiarazioni, rivelando alcuni retroscena. L’attaccante dell’Inter aveva iniziato il Mondiale da titolare per poi perdere il posto in favore di Julian Alvarez, sulla perdita della titolarità ha confessato: «Avevo un problema con la caviglia e per un mese ho dovuto fare infiltrazioni».

Lautaro Martinez e il rigore contro la Croazia

«In quei momenti bisogna restare calmi. Avevo deciso di calciare dall’altra parte, ma quando l’arbitro ha fischiato ho deciso di fermarmi. Ho visto il portiere muoversi un secondo prima e così ho deciso di cambiare direzione. Per fortuna la palla è finita dentro e la felicità è stata doppia».

Sulla vittoria del Mondiale dopo 34 anni

«Sono sensazioni incredibili, uniche momenti che sognavo di vivere e realizzare. Riportare la Coppa a casa dopo 34 anni del resto era il sogno di ogni ragazzo e di ogni argentino».

Su Messi

«Sapevamo cosa significava per Leo il Mondiale. In parte abbiamo dato a Messi anche una marcia in più per raggiungere quell’obiettivo, quello che desiderava tanto. La forza del gruppo è andata al di sopra dell’individuo».

Por cada campeón, un lugar y una historia. Ahora fue el turno de Lautaro Martínez y su querida Bahía Blanca 🥹.pic.twitter.com/ceZVDvZODl — Pablo Giralt (@giraltpablo) December 24, 2022

Ora il Toro rimarrà qualche giorno a casa prima di tornare in Italia all’Inter. L’attaccante, a causa degli impegni con la Nazionale, potrebbe ritornare tra il 29 e il 30 dicembre e difficilmente sarà in campo per la sfida del 4 gennaio contro il Napoli.