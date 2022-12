Manchester City, Guardiola calcia una bottiglia contro la panchina del Leeds, poi si scusa (VIDEO)

Al minuto numero 83, a risultato ormai acquisito, Guardiola sfoga la propria tensione a bordo campo. La bottiglietta termina contro la panchina avversaria.

Il Manchester City prosegue nella sua rincorsa all’Arsenal capolista e torna a -5 dai Gunners grazie al successo sul Leeds a Ellan Road per 3-1. Sblocca la gara Rodri al 46°. Nella ripresa Haaland alza il suo livello di gioco e segna due reti (primo a segnare 20 gol in Premier dopo sole 14 gare). A nulla serve il gol di Struijk che accorcia solo momentaneamente le distanze. Ma c’è spazio anche per un siparietto a bordo campo da parte di Pep Guardiola.

Al minuto numero 83, a risultato ormai acquisito, Guardiola sfoga la propria tensione sferrando un calcio ad una bottiglietta a terra nell’area tecnica. La cui traiettoria, tuttavia, termina contro la panchina avversaria.

Immediatamente, però, il tecnico del Manchester City Guardiola si rende conto dell’accaduto e si precipita a chiedere scusa. Scuse, peraltro, immediatamente accettate. Un episodio che, in qualche modo, ha ricordato quello di Giovanni Trapattoni da commissario tecnico azzurro ai Mondiali 2002 nella famigerata sfida alla Corea del Sud arbitrata da Byron Moreno.