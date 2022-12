Vinicius vuole rescindere il contratto con la Nike (gli avrebbero dato scarpe vecchie di un anno)

Secondo quanto riferito da O Globo, la star del Brasile e del Real Madrid Vinicius Jr vuole rescindere il suo suo contratto da 7 milioni di sterline all’anno con Nike dopo che il gigante dell’abbigliamento sportivo la scorsa stagione gli ha consegnato delle scarpe vecchie. Secondo O Globo, Vinicius ha chiesto ai suoi avvocati di vedere se ci fossero possibilità di rescissione con il colosso dell’abbigliamento sportivo.

L’accordo di Vinicius Jr con Nike durerà fino al 2028 e la causa è stata intentata poco prima dei Mondiali, si apprende dai media brasiliani. Durante la scorsa stagione Vinicius indossava scarpe di vecchia produzione dello sponsor e questo lo avrebbe fatto arrabbiare notevolmente fino a chiedere una consulenza ai suoi avvocati.

Di tutta risposta il giocatore del Brasile non ha presenziato agli eventi Nike degli ultimi mesi e non si sente valorizzato a pieno dallo sponsor. Se Vinicius Jr riuscisse a tagliare i legami con Nike, ci sarebbe senza dubbio una corsa per la sua firma da parte di concorrenti come Adidas, Puma e Reebok.