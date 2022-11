Nadal su Messi: «Ha sottratto diverse vittorie al Real Madrid, ma è uno dei migliori»

Il campione di tennis esalta il calciatore argentino nonostante il suo tifo per il Real. Sull’Argentina «Meritano sia la fiducia e il rispetto, una partita non cambia il percorso di una squadra»

Rafa Nadal , che da oggi è in Argentina per giocare una partita di esibizione contro Casper Ruud, ha dichiarato in conferenza stampa che l’Albiceleste è un “chiaro candidato per andare lontano” in Coppa del Mondo nonostante la sconfitta per 1-2 contro l’Arabia Saudita all’esordio .

«La squadra ha avuto un percorso trionfante fino ad oggi ed è stato importante il positivismo e lo stato di euforia. Non sono molto estremo, né molto euforico né catastrofico. Il mondo non è cambiato da dieci ore fa ad oggi. Hanno appena perso una partita e hanno due partite da disputare. Credo che il minimo che meritano sia la fiducia e il rispetto ». ha detto Nadal.

Nadal sobre Messi: 🗣 “Como amante del deporte aprecias a alguien tan especial”. pic.twitter.com/ZdgfrCl9dk — Luciana⚽️ (@LuliAriasL) November 23, 2022

«Sono i campioni d’America in carica, ed avevano una delle migliori serie storiche di vittorie consecutive. Perché perdere la fiducia in questo senso? Continuo a pensare che l’Argentina sia un chiaro candidato per andare lontano », ha aggiunto.

Interrogato su Messi ha spiegato che da tifoso del Real Madrid ha sofferto molte volte, ma che si è anche divertito a guardarlo giocare.

«Messi ha sottratto vittorie al Real Madrid per anni ma alla fine, da amante dello sport, apprezzi qualcuno così speciale. Nel campionato spagnolo abbiamo avuto la fortuna di godercelo nei migliori anni della sua carriera sportiva. Ci ha regalato momenti molto speciali nel mondo dello sport, è uno dei migliori giocatori della storia del calcio e dello sport»

Pochi giorni fa aveva spiegato il motivo del suo successo “Ho vinto tanto nella mia carriera proprio perché ho saputo navigare nel mare della non tranquillità, dell’inquietudine. Lo sport è fatto così. Devo accettare le cose come vengono e provare a porre rimedio, nell’unico modo che conosco: allenarmi e lavorare. Devo essere realista”.