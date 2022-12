Varane sul virus che ha colpito la Francia: «Non mi sentivo bene in campo»

Lloris: «Non è stato facile negli ultimi giorni. Ma nonostante il virus, abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi.»

Al termine della finale tra Argentina e Francia il difensore dei Bleus ,Raphael Varane ha ammesso di “non stare bene” dopo che un virus ha colpito la squadra francese.

La Francia è stata colpita dal virus qualche tempo dopo la vittoria per 2-1 contro l’Inghilterra il 10 dicembre. Il virus ha colpito il difensore e altri suoi compagni di squadra dopo la partita contro l’Inghilterra.

Tre giorni dopo, due giocatori che hanno iniziato la partita contro l’Inghilterra – il difensore Dayot Upamecano e il centrocampista Adrien Rabiot – hanno saltato l’allenamento perché non si sentivano bene. Nessuno dei due ha giocato nella successiva vittoria per 2-0 in semifinale contro il Marocco.

Prima della finale contro l’Argentina, la Francia ha confermato che Raphael Varane e Ibrahima Konate erano caduti vittime del bug.

«Non ci nasconderemo dietro scuse», ha detto Lloris. «Non è stato facile negli ultimi giorni. Nonostante il virus, abbiamo cercato di preparare la partita nel migliore dei modi. Anche un giorno di recupero in meno potrebbe aver contato.»

«L’unico rimpianto che abbiamo è quel primo tempo. Siamo stati sovrastati in ogni aspetto del gioco. Nonostante ciò, nel secondo tempo, siamo rientrati con intenzioni diverse.»

«Sentivamo di avere spazio per recuperare. Ce l’abbiamo fatta, anche grazie al talento di Kylian (Mbappe) che ha saputo trascinare la squadra in un momento importante. Il tempo supplementare è stato un po’ folle, mi restano nella mente quelle azioni sul 3-3 in cui avremmo potuto segnare. È doloroso.»